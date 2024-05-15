Непереборна мова тіла: секрети розкриває психологиня

Певні дії, які ми не контролюємо, але які можуть сказати про нас більше, ніж нам би того хотілось. Знаючи про них, людина буде для вас відкритою книгою, а флірт і зухвальство помітні з першого погляду.

Подеколи, ми не замислюємося над певними звичка і не розуміємо, що одним поглядом можемо видати себе і своє почуття людині навпроти. Це такі собі «заводські налаштування» кожного з нас, що ми робимо на підсвідомому рівні.

Блогерка-психологиня villarvalerie у своєму відео поділилась деякими з них. Попри те, що ці дії підсвідомі, ми все ж можемо навчитись їх приховувати, контролюючи себе, або навпаки використовувати навмисно, бажаючи зацікавити собою людину.

Отже:

Повільна розмова

Якщо людина повільно говорить, це демонструє її впевненість у собі та спокусливість. Погодьтесь, коли хтось тараторить, як з кулемета, ті слова летять в вас кулями, від яких хочеться захиститись, але якщо людина говорить поволі, ми автоматично починаємо уважніше її слухати. Ніби з нетерпінням очікуємо кожне наступне слово. Якщо до цього ще стишити голос, то увага співрозмовника буде повністю ваша.

Повільні рухи

Повільні рухи привертають до себе увагу та асоціюються з високою самооцінкою. Різкість рухів притаманна холерикам, а вони, як ми знаємо, не привертають до себе людей. А от граційна плавність зачаровує. Ви помічали колись таких жінок, кожен рух якої ніби танець, вона красиво одягає окуляри, підпалює цигарку, фарбує губи. Ніби кіно, яке зняв талановитий режисер.

Оголення ключиці

Оголення ключиці дає вихід феромонам, хімічній реакції, що направлена на потенційного партнера. Абсолютно автоматичний рух усіх дівчат – прибрати волосся, а ще нахилити трохи голову, ніби демонструючи шию. Цей рух свідчить, що поруч, надзвичайно близько, цікава вам людина. Ви ніби намагаєтесь зробити так, аби ця людина відчула та запам’ятала ваш аромат.

Млосний погляд

Млосний погляд – ця дія показує потяг до людини і у відповідь робить її більш привабливою. Ви певно помічали, як змінюється погляд людини, коли вона дивиться на когось симпатичного, чи до кого відчуває нестримний потяг. Такий погляд ніби чіпляється і на секунди застигає. Зазвичай цей момент супроводжується глибоким видихом.

Певна річ, щось з усього цього ви помічали, а щось робили мимоволі самі. Відкриємо вам таємницю психології впливу: якщо вам дуже треба, ви можете повторити свідомо всі ці дії, цілеспрямовано на конкретну людину, якщо вам треба. Але пам'ятайте, що це вже буде маніпуляція, тож як діяти вирішувати вам.

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