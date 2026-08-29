Норвезький секрет щастя: чого нам варто повчитися у скандинавів / © Associated Press

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Коли говорять про скандинавське щастя, легко уявити затишні будинки, природу та довгі вечори зі свічками. Проте секрет значно прозаїчніший та водночас глибший. Йдеться про систему, у якій людині простіше почуватися захищеною, від втрати роботи, хвороби, фінансових труднощів або необхідності обирати між кар’єрою та родиною, про це розповіло видання The New York Times.

Норвегія, Швеція, Данія, Фінляндія та Ісландія роками демонструють високі показники добробуту та щастя. Усі п’ять країн входять до шістки найщасливіших у світі за даними World Happiness Report. При цьому скандинавська модель — це не соціалізм у класичному розумінні, а ринкова економіка, доповнена потужною системою соціальних гарантій.

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Працювати, щоб жити, а не навпаки

У Норвегії навіть робота, яку зазвичай вважають низькооплачуваною, може забезпечувати цілком гідний рівень життя. Будівельники, покоївки, касири чи працівники заправок можуть отримувати понад $20 на годину, доплати за роботу ввечері та у вихідні, близько п’яти тижнів оплачуваної відпустки, пенсійні виплати та тривалі оплачувані декретні й лікарняні.

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Стандартний робочий тиждень у Норвегії становить близько 37,5 години. При цьому працівник може обрати неповну зайнятість, якщо хоче залишити більше часу для власного життя.

Ідея проста: щасливий працівник — не ворог бізнесу, а його ресурс. Роботодавці отримують мотивованіших і досвідченіших людей, а працівники — відчуття стабільності та можливість не перетворювати роботу на все своє життя.

Держава, яка допомагає, а не лише контролює

Ще одна важлива частина — доступність базових послуг. У скандинавській моделі держава інвестує в охорону здоров’я, освіту та догляд за дітьми. Яскравий приклад — дитячі садки. У Норвегії вони доступні вже з першого року життя дитини, а для сімей із низькими доходами можуть коштувати зовсім недорого. Це дозволяє батькам, особливо матерям, не випадати з професійного життя на роки.

Тобто соціальна підтримка тут не обов’язково віддаляє людей від роботи, навпаки, вона може створювати умови, за яких працювати легше.

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Що робить скандинавів скандинавами

Економісти звертають увагу ще на одну особливість — відносно невелику різницю між найнижчими та найвищими зарплатами. Ідея полягає у тому, щоб найгірше оплачувані професії не залишалися «поганими роботами», а бізнес мав стимул розвивати продуктивніші сфери.

Водночас сильні профспілки та соціальні гарантії зменшують страх перед змінами. Якщо людина знає, що у разі втрати роботи не залишиться без медичної допомоги чи засобів до існування, їй простіше прийняти технологічні та економічні зміни.

Цікаво, що успіх Норвегії не можна пояснити лише нафтою. Країна справді має величезні доходи від її видобутку, проте значну частину коштів вона спрямувала до одного з найсуверенніших фондів у світі. Водночас зростання зайнятості жінок із початку 1970-х років, за оцінкою статистичного відомства країни, дало економіці приблизно такий самий масштабний внесок, як і нафтовий сектор.

Щастя — це довіра

Мабуть, найцікавіше у скандинавській моделі — те, що вона складається не лише із законів і податків. Важливі й суспільні норми, наприклад, довіра, готовність допомагати одне одному та відповідальність перед спільнотою.

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Показовий приклад — експерименти із загубленими гаманцями, Данія та Швеція виявилися серед країн із найвищою часткою повернутих гаманців, навіть коли всередині були гроші.

Політика та суспільні звички тут підсилюють одна одну. Наприклад, оплачувана відпустка для батьків сприяла тому, що чоловіки активніше залучаються до догляду за дітьми. Так державна політика поступово змінює повсякденну культуру.

Ідеальної моделі не існує

Скандинавські країни теж мають проблеми. Старіння населення збільшує витрати на соціальну систему та створює дефіцит працівників у сфері догляду. Імміграція, нерівність, питання безпеки та конкурентоспроможності також ставлять перед цими державами нові виклики.

Тому просто скопіювати скандинавський досвід — підвищити зарплати, збільшити податки чи чекати, коли всі стануть щасливими — не вийде. Північна модель працює ще й тому, що десятиліттями інвестує у людей, від раннього дитинства до освіти та професійних навичок. Вища продуктивність дозволяє роботодавцям платити більше, а соціальна стабільність дає людям можливість розвиватися та не боятися кожної економічної зміни.

Можливо, головний урок Скандинавії зовсім не у тому, скільки відпустки чи грошей отримує людина. Секрет у відчутті, що суспільство не залишить тебе сам на сам із проблемами. І саме ця комбінація може виявитися значно ближчою до справжнього рецепта щастя, ніж черговий тренд із соцмереж.

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