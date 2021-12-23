Новий рік: як почати життя з чистого аркуша

Як часто ми приурочуємо можливі життєві зміни до якоїсь конкретної дати: від понеділка сяду на дієту, від 1 березня почну ходити до спортзали. Мовляв, ось ще трохи тістечками пооб'їдаюся, на дивані з книжкою поваляюсь, а потім як устану, як візьмусь за себе!

Найпопулярнішим часом для початку нового життя традиційно вважається Новий рік, адже тут, здавалося б, сам календар на рівні символів дає можливість розпочати життя з чистого аркуша. Поговорімо про те, чому так відбувається і чи можна виконати таку, дану собі, обіцянку.

Алгоритми

Насамперед, даючи собі обіцянку розпочати нове життя, ми йдемо на поводі алгоритмів, згідно з якими живе все людство. Кінець року ще зі шкільних часів пов'язаний у нас із втомою, як наслідок, невдоволенням собою і своїм життям. У такому фізичному та психологічному стані ми мимоволі замислюємося над тим, що з прожитого та пережитого нас не влаштовує. І, природно, хочемо цих моментів позбутися, замінивши на щось нове, а там, дивись, і життя налагодиться. А тут і час слушний: 1 січня – початок нового року, то чому б не розпочати нове життя? До того ж, мабуть, під впливом втоми з одного боку та ейфорії від майбутнього відпочинку – з іншого, здається, що це буде дуже легко.

Символи

Символічно, що наприкінці кожного календарного року світ на всіх рівнях – від урядів цілих країн до окремо взятих сім'ї та особи – підбиває підсумки. І кожен із нас як частина цього величезного світу не є винятком. Згадуючи, як ми прожили цей відрізок свого життя, ми ставимо "галочки" напроти тих справ, які нам вдалося здійснити, і "мінуси" навпроти тих, які з якихось причин нам не вдалися. Іноді поряд з "мінусом" сусідить знак питання – отже, незрозуміло, чому ми не змогли взяти цю вершину. Логічно "просіяти" невиконані пункти старого життєвого плану (можливо, деякі з них уже застаріли) і накидати новий, який ми розпочнемо від нового року.

Ефект натовпу

Всі ми так чи так підкоряємося стадному почуттю, відчуваємо на собі ефект натовпу, особливо під Новий рік. Оскільки у цей час всі бігають магазинами, купуючи подарунки для близьких і продукти для святкового столу, то бігаємо і ми. Усі метушаться на кухні, чаклуючи над кулінарними вишукуваннями, – не уникнути цієї долі і нам. Всі записуються до перукарень та салонів краси, щоб сяяти на новорічній вечірці, і ми туди ж. До того ж, що ближче свято, то більше наростає істероїдність щодо його підготовки. Підігрівається вона і ззовні – новорічними художніми фільмами, які телебачення починає активно показувати в цей час, і, звичайно ж, рекламою товарів, без яких нам у цей час ну ніяк не обійтись і в яких – не завжди доречно! — використовується новорічна символіка.

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Ми можемо скільки завгодно все це лаяти, але все одно вранці 31 грудня кришитимемо інгредієнти до тазика із салатом і дивитимемося улюблену комедію. Так само, підкоряючись ефекту натовпу, ми загадуємо новорічні бажання і плануємо від 1 січня розпочати нове життя, в якому все буде інакше, тобто набагато краще. Майбутнє у нас завжди асоціюється з надією, а сподіватися людям властиво лише на добре.

Чи це можливо

Але чи можна розпочати життя з чистого аркуша саме 1 січня – особливо, якщо ми покладаємо великі надії на дієту та заняття спортом? Смішно боротися за бездоганну фігуру, коли холодильник забитий делікатесами. І посилено займатися кар'єрою в цей час дуже проблематично вже хоча б тому, що більшість із нас у розпалі новорічних канікул. Та й багато інших планів з цих причин доведеться добряче підкоригувати. За Новим роком прийде Різдво, потім Старий Новий рік, тож починати худнути – пітніти у спортзалі, посилено робити кар'єру тощо – можна буде лише у другій половині січня. Якщо, звичайно, знову нічого не завадить.

Висновок, який можна зробити з усього викладеного вище, такий: починати життя з чистого аркуша потрібно не 1 січня (1 числа будь-якого місяця, у понеділок – потрібне підкреслити), а тоді, коли ви відчуєте, що готові до змін – і морально, і фізично. І тоді все обов'язково вдасться – якщо людина хоче змінитися, ніхто і ніщо не в змозі її зупинити.

За допомогу в розкритті теми дякуємо психологині Діні Васильченко.

Олександра Волошина

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