Новини виснажують більше, ніж будь-коли: поради, як залишатися у курсі подій та не втратити внутрішню рівновагу

Новини виснажують більше, ніж будь-коли / © Credits

Реклама

Стрічка соціальних мереж сьогодні нагадує емоційні американські гірки: кумедне відео з твариною змінюється фотографіями друзів, за ними — меми, а вже за мить перед очима з’являється терміновий заголовок про чергову трагедію чи кризу. Через це багато людей опиняються перед непростим вибором, або не читати новини та відчувати тимчасовий спокій, або залишатися у курсі подій, проте дедалі більше занурюватися в тривогу. Видання Real Simple спробувало розібратися, чому наш мозок так болісно реагує на сучасний інформаційний потік і як залишатися проінформованими, але не доводити себе до емоційного виснаження.

Дослідження, опубліковане у The Conversation, пояснює, що людський мозок ніколи не був пристосований до такого обсягу негативної інформації. Наші предки покладалися лише на власні органи чуття, а головним завданням мозку було виживання. Саме тому сформувався так званий ефект негативного упередження — природна схильність приділяти більше уваги небезпекам, ніж позитивним подіям.

Психотерапевт Бен Машлін пояснює, що раніше загрози були локальними, наприклад, хвороба знайомої людини, неврожай чи конфлікт із сусідом. Сьогодні ж нервова система змушена реагувати одночасно на війни, економічні потрясіння, природні катастрофи та інші події з різних куточків світу і часто все це ще й до обіду.

Реклама

Не дивно, що дедалі більше людей свідомо уникають новин. Наприклад, за даними Reuters Institute Digital News Report 2025, новини час від часу перестають читати 69% людей, а 40% у світі зізнаються, що навмисно уникають інформаційного потоку через відчуття безсилля та перевантаження.

Читання новин викликає емоційне виснаження

Проблема полягає у невідповідності між масштабом сучасних подій та можливостями нашої психіки їх опрацювати. Мозок не вміє чітко розділяти небезпеку, яка безпосередньо стосується нашого життя, та події, які відбуваються за тисячі кілометрів. Ми все одно емоційно проживаємо їх, співпереживаємо людям і часто несвідомо уявляємо себе на їхньому місці. Особливо сильно це проявляється тоді, коли новини стосуються тем, близьких нам особисто.

Втім, повністю відмовитися від новин теж не означає позбутися тривоги. Події продовжують відбуватися незалежно від того, читаємо ми про них чи ні. Бажання постійно оновлювати стрічку — не слабкість, а прояв турботи. Ми хвилюємося за своїх дітей, близьких, друзів і хочемо жити у безпечному світі. Саме тому нервова система постійно шукає інформацію, хоча часто вже не здатна її витримувати.

Як залишатися поінформованими та не вигоріти

Треба не відмовлятися від новин повністю, а змінити спосіб їхнього споживання.

Реклама

Встановіть часові межі . Виділіть конкретний час для перегляду новин і не дозволяйте інформаційному потоку супроводжувати вас протягом усього дня. Дуже важливо не починати та не завершувати день переглядом стрічки. Рекомендується захистити хоча б перші та останні 20 хв дня від новин.

Обирайте перевірені джерела . Бути проінформованим не означає дивитися приголомшливі відео чи нескінченно переглядати десятки суперечливих повідомлень. Один якісний аналітичний матеріал дає більше розуміння ситуації, ніж десятки емоційних постів або заголовків. Надійне джерело допомагає бачити контекст, а не лише викликає сильні емоції.

Робіть хоча б маленький крок . Якщо якась подія вас особливо зачепила, запитайте себе «Що я насправді можу зробити?». Це може бути благодійний внесок, підпис під петицією, волонтерство чи будь-яка інша допомога. Навіть невелике відчуття власного впливу зменшує безсилля та допомагає легше переживати складні новини.

Навчіться розпізнавати провокативний контент. У соцмережах дедалі більше контенту створюють не для інформування, а для того, щоб викликати обурення та змусити користувача довше залишатися на сторінці. Ознаками такого контенту можуть бути сенсаційні заголовки, емоційно забарвлена лексика, відсутність контексту та навмисна поляризація думок. Усвідомлення цієї маніпуляції допомагає зберігати критичне мислення.

Прислухайтеся до себе. Перед тим як відкрити соціальні мережі чи новинний сайт, зробіть коротку паузу. Зверніть увагу на своє дихання, відчуйте опору під ногами та запитайте себе, чи готові ви зараз сприймати нову інформацію. Ця проста звичка допомагає заходити в інформаційний простір усвідомлено, а не автоматично.

Водночас памʼятайте, що можливість просто «відключитися» від новин мають далеко не всі. Для людей, чиї рідні перебувають у зоні бойових дій, для мігрантів, представників ЛГБТК+ спільноти чи інших вразливих груп новини безпосередньо пов’язані з їхньою безпекою та життям. Тому заклик «просто не читайте новини» не може бути універсальною порадою.

Сучасний інформаційний простір працює значно швидше, ніж встигає адаптуватися людський мозок. Саме тому тривога після перегляду новин — не ознака слабкості, а природна реакція нервової системи на надмірне навантаження.

Новини партнерів