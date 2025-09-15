Онлайн агресія: як зрозуміти це явище та боротися з ним / © Credits

Соціальні мережі, які створювалися для об’єднання, стали майданчиком, де люди змагаються за увагу та намагаються довести власну «значущість» — про це розповіло видання Psychology Today. У соціальній психології агресія давно вивчається як поведінка, спрямована на заподіяння шкоди іншій людині, фізичної чи психологічної. І щоб зрозуміти, чому ми стаємо агресивними, зокрема й онлайн, варто згадати одну з фундаментальних концепцій — гіпотезу фрустрації-агресії.

Від фрустрації до агресії

Ще 1939 року Джон Доллард та його колеги запропонували ідею, що агресія завжди є наслідком фрустрації, тобто переживання через перешкоди у досягненні мети. Однак подальші експерименти показали, що це надто сильне узагальнення, не кожна фрустрація перетворюється на агресію та не вся агресія виникає лише з фрустрації.

Наприклад, якщо хтось постійно перебиває нас на нараді через несправний слуховий апарат, ми відчуваємо роздратування, але навряд чи нападемо на людину.

Сучасні дослідники пропонують інший підхід. Вони наголошують, що агресія найчастіше виникає тоді, коли зачіпається почуття «значущості» чи «цінності». Приниження, невдача чи несправедливе ставлення можуть провокувати агресивну поведінку як спробу відновити втрачену гідність.

Чому інтернет провокує агресію

В онлайн просторі людина легко відчуває себе непомітною, «розчиненою» серед тисяч користувачів. Додайте до цього анонімність, швидкість реакцій, відсутність паузи для роздумів і агресія стає швидким способом «показати себе» та відчути значущість.

У мережі ми часто стикаємося з агресією не лише від незнайомців, а й від тих, хто прагне підняти власне его нашим коштом. І тут ключову роль відіграє таке особистісне явище, як нарцисизм.

Нарцисизм та онлайн-агресія

Нарцисизм — це надмірна зацикленість на собі, потреба у захопленні та визнанні, переконання у власній винятковості. Він має дві форми:

Великий (грандіозний) нарцисизм — демонстративна впевненість у своїй перевазі, жага слави, високий рівень самооцінки.

Вразливий нарцисизм — прихована невпевненість у собі, підвищена чутливість до критики, крихке почуття власної цінності.

Чим вищий рівень нарцисизму, тим більше агресії люди проявляють до знаменитостей онлайн, наприклад. Причина — почуття «відносної депривації», коли порівняння себе з успішною людиною викликає заздрість і відчуття меншовартості.

Цікаво, що люди з високою емпатичною самоефективністю, здатністю розуміти та регулювати емоції інших, менш схильні до такої агресії.

І грандіозний, і вразливий нарцисизм незалежно один від одного підвищують рівень онлайн-політичної некоректності (образи, погрози, використання стереотипів). Обидва типи нарцисизму роблять людину вразливою до критики та схильнішою відповідати агресією.

Як змінити своє відчуття «значущості» без агресії

Агресія не є єдиним шляхом відновлення почуття цінності. Навпаки, існують численні здорові способи підняти самооцінку та відчути свою значущість:

Моральні вчинки — допомога іншим, волонтерство.

Естетичне самовираження — творчість, мода, дизайн, хобі.

Професійні досягнення — навіть маленькі кроки на роботі.

Соціальна підтримка — спілкування з друзями, родиною, спільнотами.

Крім того, відчуття власної значущості може зміцнюватися не лише через суперництво, а й через усвідомлення своєї єдності зі світом та іншими людьми. Тобто важливо навчитися бачити себе не як «окремого індивіда, який бореться за увагу», а як частину ширшої спільноти, де кожен має цінність.

Онлайн агресія — це не лише проблема «поганих людей», а радше відображення глибинних потреб у визнанні та значущості. Нарцисизм підсилює ці потреби, робить людину вразливою до порівнянь і критики. Але кожен із нас може свідомо обрати інший шлях, будувати свою самоцінність через добрі справи, креативність і зв’язок з іншими.