Як оригамі розвиває творчість, логіку та просторове мислення: нове дослідження

Оригамі / © Associated Press

Ця японська техніка складання паперу не лише розважає, а й тренує мозок, покращує концентрацію і навіть підвищує моральні якості про це йдеться у науковій статті, яку оприлюднило видання ResearchGate.

Слово «оригамі» поєднує японські «ори» (складати) та «гамі» (папір). Воно означає створення фігур із паперу, від простих журавликів і квітів до складних геометричних форм, тварин та архітектурних моделей. Сьогодні оригамі активно використовують у школах у всьому світі як інструмент для розвитку просторового мислення, моторики та творчості.

Дослідження показують, що заняття оригамі покращують математично-логічні та візуально-просторові здібності. Під час складання фігур людина тренує уяву, здатність мислити абстрактно та знаходити нестандартні рішення.

Оригамі та наука про творчість

оригамі / © Associated Press

Виділяють кілька типів інтелекту, серед яких — логіко-математичний та візуально-просторовий. Оригамі чудово розвиває обидва, адже щоб скласти фігуру, потрібно розрахувати кути, уявити результат і логічно спланувати кроки. Регулярне тренування оригамі значно покращує:

концентрацію та уважність;

точність і терпіння;

навички розв’язання проблем;

креативність і моральне виховання.

Тобто за допомогою паперу, ножиць і терпіння можна не лише створити естетично приємну фігуру, а й тренувати розум, уяву та характер.

Навчання через розвагу

Оригамі працює як інтелектуальна гра. Діти отримують задоволення від процесу, а водночас:

розвивають просторове мислення;

знайомляться з математичними та геометричними поняттями;

покращують моторику та координацію рук.

Оригамі позитивно впливає на моральний розвиток дітей та формування творчого мислення, особливо у віці 7–11 років.

Орігамі існує понад 1000 років. Вважається, що ще у I столітті нашої ери буддистські монахи в Китаї використовували його для створення ритуальних фігур.

Практика для дорослих

Оригамі — це не лише для дітей. Дорослі, які практикують складання паперу, підвищують концентрацію, терпіння, просторову уяву та емоційний інтелект. Техніка корисна навіть у роботі, бо вона допомагає вирішувати складні завдання, структурувати думки та знімати стрес.

Креативність через папір

стимулює уяву та інноваційне мислення;

допомагає в освоєнні геометрії та математичних понять;

зміцнює соціальні навички через групову роботу;

формує посидючість, акуратність та етичні якості.

Навіть проста фігурка журавлика чи троянди тренує розум, моторику та естетичне сприйняття.

З чого почати

Візьміть аркуш паперу та знайдіть просту інструкцію. Складіть базові форми, наприклад, квадрат, трикутник, «жабку». Перейдіть до складних фігур, як от тварини, квіти, архітектурні моделі. Поєднуйте оригамі з навчанням: використовуйте фігури для пояснення дробів, геометричних форм або просторових понять.

Оригамі — це поєднання науки, мистецтва та гри, яка розвиває розум, творчість і характер. І не важливо, дитина ви чи дорослий — навчання через папір може стати вашим новим хобі, способом відпочити від ґаджетів і прокачати мозок.