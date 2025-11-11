ТСН у соціальних мережах

Як оригамі розвиває творчість, логіку та просторове мислення: нове дослідження

У світі сучасної освіти з’являються дедалі цікавіші способи розвитку творчості у дітей та дорослих, уваги та логічного мислення. Один із найефективніших і водночас найестетичніших — оригамі.

Станіслава Бондаренко
Оригамі

Оригамі / © Associated Press

Ця японська техніка складання паперу не лише розважає, а й тренує мозок, покращує концентрацію і навіть підвищує моральні якості про це йдеться у науковій статті, яку оприлюднило видання ResearchGate.

Слово «оригамі» поєднує японські «ори» (складати) та «гамі» (папір). Воно означає створення фігур із паперу, від простих журавликів і квітів до складних геометричних форм, тварин та архітектурних моделей. Сьогодні оригамі активно використовують у школах у всьому світі як інструмент для розвитку просторового мислення, моторики та творчості.

Дослідження показують, що заняття оригамі покращують математично-логічні та візуально-просторові здібності. Під час складання фігур людина тренує уяву, здатність мислити абстрактно та знаходити нестандартні рішення.

Оригамі та наука про творчість

оригамі / © Associated Press

оригамі / © Associated Press

Виділяють кілька типів інтелекту, серед яких — логіко-математичний та візуально-просторовий. Оригамі чудово розвиває обидва, адже щоб скласти фігуру, потрібно розрахувати кути, уявити результат і логічно спланувати кроки. Регулярне тренування оригамі значно покращує:

  • концентрацію та уважність;

  • точність і терпіння;

  • навички розв’язання проблем;

  • креативність і моральне виховання.

Тобто за допомогою паперу, ножиць і терпіння можна не лише створити естетично приємну фігуру, а й тренувати розум, уяву та характер.

Навчання через розвагу

Оригамі працює як інтелектуальна гра. Діти отримують задоволення від процесу, а водночас:

  • розвивають просторове мислення;

  • знайомляться з математичними та геометричними поняттями;

  • покращують моторику та координацію рук.

Оригамі позитивно впливає на моральний розвиток дітей та формування творчого мислення, особливо у віці 7–11 років.

Орігамі існує понад 1000 років. Вважається, що ще у I столітті нашої ери буддистські монахи в Китаї використовували його для створення ритуальних фігур.

Практика для дорослих

Оригамі — це не лише для дітей. Дорослі, які практикують складання паперу, підвищують концентрацію, терпіння, просторову уяву та емоційний інтелект. Техніка корисна навіть у роботі, бо вона допомагає вирішувати складні завдання, структурувати думки та знімати стрес.

Креативність через папір

  • стимулює уяву та інноваційне мислення;

  • допомагає в освоєнні геометрії та математичних понять;

  • зміцнює соціальні навички через групову роботу;

  • формує посидючість, акуратність та етичні якості.

Навіть проста фігурка журавлика чи троянди тренує розум, моторику та естетичне сприйняття.

З чого почати

  1. Візьміть аркуш паперу та знайдіть просту інструкцію.

  2. Складіть базові форми, наприклад, квадрат, трикутник, «жабку».

  3. Перейдіть до складних фігур, як от тварини, квіти, архітектурні моделі.

  4. Поєднуйте оригамі з навчанням: використовуйте фігури для пояснення дробів, геометричних форм або просторових понять.

Оригамі — це поєднання науки, мистецтва та гри, яка розвиває розум, творчість і характер. І не важливо, дитина ви чи дорослий — навчання через папір може стати вашим новим хобі, способом відпочити від ґаджетів і прокачати мозок.

