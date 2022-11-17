П'ять ознак того, що ваше психічне здоров'я у небезпеці

Зараз для нас дуже важливо зберегти фізичне та психічне здоров'я. Для цього потрібно ставитись до себе уважніше: правильно харчуватися, відпочивати та реагувати на будь-які сигнали, які подає нам наш організм.

Турбота про себе в такі складні періоди, як цей, це не розкіш, а нагальна потреба, тому що наш добробут залежить від психічного та фізичного здоров'я.

Відстежити, в якому стані наше психічне здоров'я, досить складно, коли ви дуже зайняті та виснажені, але є кілька простих речей, на які слід звернути увагу, вони можуть бути маркером того, що ваше психічне здоров'я в небезпеці.

Дієтологиня Джесс Гіллард розповіла The Sun про п'ять явних ознак того, що ваше психічне здоров'я перебуває під загрозою.

Ви перевтомлюєтеся і багато працюєте

Якщо ви завантажили себе великою кількістю додаткової роботи, втома, що накопичилася, може сильно посилити тривогу, депресію і, зрештою, призвести до вигоряння.

У цьому разі ви помітите у себе симптоми перевтоми: коливання ваги, постійну втому, нестачу сну та часте почуття втоми. Це, своєю чергою, може призвести до послаблення імунної системи.

Дослідження показали, що ті, хто працює 55-65 годин на тиждень, мають значно гірше психічне здоров'я порівняно з тими, хто працює менше 40 годин на тиждень. Ті, хто перевтомлюються, наражаються на більший ризик серцево-судинних захворювань. наприклад, діабет 2 типу, високий кров'яний тиск.

Перевтома може вплинути на наші харчові уподобання, рівень стресу, споживання алкоголю, сон та фізичну активність.

Ви їсте занадто багато нездорової їжі

Здорове харчування справді благотворно впливає на психічне здоров'я. Метааналіз, проведений у десяти різних країнах, показав, що дієта з високим споживанням фруктів, овочів, риби, цільного зерна, оливкової олії та нежирних молочних продуктів пов'язана зі зниженням ризику депресії.

Дослідження також показали, що люди, які споживають багато нездорової їжі (з високим вмістом насичених жирів, низьким вмістом клітковини, невеликою кількістю фруктів та овочів) з нижчою щільністю поживних речовин мають менший об'єм лівого гіпокампу — зони мозку, пов'язаної зі стресом, депресією — зменшення якої є однією з ранніх ознак хвороби Альцгеймера.

Хоча причина того, чому ці продукти зменшують розмір цієї зони мозку, ще не зрозуміла, не викликає сумнівів, що добре збалансована дієта та обмежене споживання нездорової та обробленої їжі можуть підтримати ваш мозок та психічне здоров'я.

Вам не вистачає білка

Білок важливий для здоров'я м'язів та здоров'я мозку. Було відзначено, що споживання білка пов'язане з високим рівнем дофаміну, який контролює регуляцію настрою мозку.

Білок складається з амінокислот, які допомагають організму відновлювати м'язові волокна. Деякі амінокислоти не можуть вироблятися в організмі природним шляхом, тому нам необхідно доповнювати їх їжею чи вітамінами.

Рекомендація становить приблизно 45 г білка на день для жінок та 55 г для чоловіків.

Ви погано спите і не висипаєтеся

Незважаючи на часте почуття втоми протягом дня, багато людей, які перебувають у стані стресу, важко засинають або не сплять всю ніч, що може мати величезний вплив на психічне здоров'я.

Якщо ви, незважаючи на завантаженість дня та втому, не можете заснути, це може бути пов'язане з тим, що гормони стресу викликають підвищене збудження, порушуючи баланс між сном та неспанням. Це створює порочне коло, тому що зі стресовими ситуаціями набагато важче впоратися, коли ви втомилися, що призводить до ще більшого стресу.

Ви їсте недостатньо риби

Дуже важливо отримувати достатньо омега-3, тому що це впливає на здоров'я мозку та психічне здоров'я. Він міститься в жирній рибі, лляному насінні, волоських горіхах та оливковій олії. Передавання клітинних сигналів та структура клітинних мембран у головному мозку змінюються жирними кислотами омега-3, які можуть діяти як антидепресант.

Дослідження у цій галузі показують позитивні ефекти використання жирних кислот омега-3 для лікування депресії, а також депресії, пов'язаної з біполярним розладом.

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