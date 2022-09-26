П'ять речей, які люди з депресією хочуть, щоб ви про них знали

Іноді нам складно зрозуміти, що робити і як поводитися, якщо близька людина страждає від депресії.

Депресія може позбавити людину почуття власної гідності, надії чи щастя, вона робить повсякденне життя та роботу майже неможливими. У такій ситуації дуже важливо не позбавляти своїх близьких, які страждають на депресію, підтримки. Але не менш важливо надавати підтримку правильно.

Порадами докторки Джулі Сміт, психолога з Гемпшира, як спілкуватися з рідними чи друзями з депресією, поділився The Sun.

Лікарка назвала 5 речей, які люди з депресією хочуть, щоб інші знали.

Депресія — це не вибір, з неї не можна вийти за власним бажанням

При спілкуванні з людиною з депресією лікар пропонує утриматися від натяків на те, що свій психічний стан людина може самостійно змінити. Наприклад, не варто пропонувати людині думати позитивніше чи частіше гуляти на вулиці.

Депресія вимагає лікування за допомогою ліків та професійних консультацій, і тільки лікарі можуть запропонувати пацієнтові самодопомогу, наприклад, фізичні вправи, як спосіб допомогти при легкій депресії.

Депресія – це конфлікт не з вами, а із самим собою

Може бути прикро, якщо друг, який страждає на депресію, віддалиться від вас, і це змусить вас задуматися, чи потрібна йому ваша дружба. Ви повинні розуміти, що в цьому немає нічого особистого.

Найгірше, що можна зробити, це роздратуватися або почати конфлікт. Натомість відправте повідомлення, що любете його, щоб сказати, що ви розумієте, готові підтримати цю людину або раді надати їй особистий простір.

Чому не варто питати про причини депресії

Погана ідея запитувати людину: "Чому в тебе депресія?" Причини депресії не завжди можна зрозуміти, крім того, незнання причини або її відсутність не робить депресію менш значущою. Іноді важлива життєва подія, наприклад, смерть близького, може призвести до депресії. Але дуже часто очевидних причин немає. Наприклад, депресія може передаватися у спадок.

Не треба думати, що людина недостатньо прагне

Кожен день депресія може ускладнити життя, людині може бути важко вставати вранці, дотримуватися особистої гігієни або приймати їжу. Ви можете подумати, що людина недостатньо прагне, але важливо розуміти, що коли ви в депресії, навіть найпростіші завдання здаються вам непосильними.

Ваша підтримка важлива

Мабуть, найважливіше, що ви повинні знати, це те, що люди, які борються з депресією, потребують вашої підтримки більше, ніж будь-коли.

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