Припиніть робити ці три речі: коуч дав пораду, як стати щасливішим

Часом, ми просто не можемо збагнути, чому в нас нічого не виходить й ми не відчуваємо себе щасливими.
Можна прочитати багато книжок, бути обізнаними в багатьох аспектах життя, але жити з каменем на шиї, що тягне нас вниз. І жодна книга не допоможе злетіти, допоки ми не позбудемось певних речей у своїй голові.
Персональний та бізнес коуч Rob Dial поділився інформацією, яка може допомогти вам стати щасливішими і з іншого боку поглянути на власне життя.
Існують основні три речі, які варто негайно перестати робити, якщо ви хочете стати щасливішими:
- Припиніть шкодувати щодо минулого. Ви вже нічого не можете зробити і переграти. Не забувайте минуле, виносьте певні уроки, ставайте кращими, ніж були і навчайтесь не робити таких же помилок, як робили колись, але ви маєте перестати озиратись на минуле і жити ним.
- Перестаньте переживати за майбутнє. Психологи виявили, що близько 85% того, про що ви щодня турбуєтесь в майбутньому може ніколи не статися. Ви лиш витрачаєте на ці роздуми свою енергію та час.
- Перестаньте шукати своє щастя в інших людях. Інші люди не можуть зробити вас щасливими. Це абсолютно неможливо. Щастя 100% залежить від вашої внутрішньої робити над собою.
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Ці прості правила, якщо їх дотримуватися, можуть мати велетенськский позитивний вплив на наше життя.
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