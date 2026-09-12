Покоління зумерів знову читає: який формат книжок обирає молодь / © Credits

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Покоління зумерів часто називають цифровим поколінням, вони звикли спілкуватися у чатах, читати тексти онлайн, дивитися відео та споживати інформацію одразу з кількох платформ. Однак нове дослідження, опубліковане Cambridge University Press, показує цікаву тенденцію: молоді люди не відмовляються від читання, навпаки, читають більше, причому дедалі частіше обирають звичайні друковані книжки, про це розповіло видання People.

Книжки повертаються на полиці

У 2025 році 66% представників зумерів назвали себе читачами, а це на 14% більше, ніж у 2022-му. Водночас 65% опитаних повідомили, що протягом останнього року прочитали щонайменше одну друковану книжку. Порівняно з 2022 роком цей показник зріс на 59%.

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Молодь також частіше почала відвідувати книгарні та публічні бібліотеки. Майже третина опитаних купувала книжки саме у звичайних книгарнях, а не лише онлайн.

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Проте найцікавіше, що зумери зовсім не обмежується одним форматом. Таке читання «мультимодальне» — людина може почати книжку на папері, продовжити її в електронному форматі, а дорогою на роботу слухати аудіоверсію. До читацького досвіду також входять фанфіки, манґа, ігрові чати, електронні листи та текстові повідомлення.

Тобто для зумерів читання — вже не обов’язково «сісти та прочитати книжку від першої до останньої сторінки», це ціла екосистема різних форматів.

Бібліотека як місце для відпочинку

Виявилося, що молоді люди приходять до бібліотек не лише за книжками. Для багатьох це спосіб змінити навколишнє середовище, відпочити та побути поза домом.

Було навіть виявлено зв’язок між відвідуванням бібліотек і відчуттям самотності, наприклад зумери, які не ходили до бібліотек, демонстрували вищий показник самотності, ніж ті, хто їх відвідував. Тобто, книгарні та бібліотеки поступово стають для молоді не просто місцями, де можна взяти книжку, а просторами для соціального життя.

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Це можна досить просто пояснити тим, що люди хочуть спілкуватися, відчувати себе частиною спільноти та мати місце, яке дає привід зустрічатися з іншими.

Діти

Водночас інші дослідження показують менш оптимістичну картину, коли йдеться про читання у ранньому віці. Дослідження HarperCollins UK у 2025 році показало, що батьки значно рідше читають дітям уголос, ніж десять років тому.

Серед дітей віком від 0 до 4 років регулярно читають лише 41% — проти 64% у 2012 році

Для дітей 5–7 років цей показник становить 36%

Для 8–10-річних — лише 22%

При цьому 34% батьків дітей до 13 років хотіли б мати більше часу для спільного читання. Особливо цікава ситуація серед батьків-зумерів, адже вони рідше за міленіалів і представників покоління X сприймають читання як приємне чи збагачувальне заняття та частіше вважають його просто «тим, що треба робити».

Попри репутацію покоління, яке майже не випускає смартфонів із рук, зумери демонструють зовсім іншу картину. Молоді люди читають більше, повертаються до паперових книжок, відвідують книгарні та бібліотеки й водночас не відмовляються від цифрових форматів. Певно, майбутнє читання — не у боротьбі паперу з екраном, а у тому, щоб вільно поєднувати їх в, можливо, саме тому книжка знову стає модною.

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