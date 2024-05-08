Чому нам варто завжди обирати себе: поради психологині

Як часто буває, в метушні життя ми забуваємо про себе і про свої потреби та бажання. Дозволяємо іншим приймати за нас рішення і часто-густо пливемо просто за течією, вже не звертаючи уваги, що не ми у керма.

Якщо вам знайома така ситуація, то ця стаття саме для вас, як сигнал того, що треба відкрити очі, роззирнутись і почати діяти. А перед тим прислухатись до себе і зрозуміти, чого ж бажаєте саме ви, без пилу думок оточення. Чи там ви, де хочете бути, чи такі ви ззовні, якими хочете і мрієте бути, а головне, чи такі ви, якими себе відчуваєте.

Дивовижно, але вплив оточення прослідковується в малому, коли ви фарбуєтесь не в той колір, який хотіли, бо порадив хтось некомпетентний, коли ви купуєте не ту річ, яку дуже хотілось, бо жіночка з сусідньої примірювальної кабіни сказала, що якось вам не так. Кожного разу, коли ви отримуєте непрохані поради і через власну невпевненість забуваєте про свої бажання. А чи задумувались ви, що не завжди такі поради йдуть вам на користь, можливо їх дають ті, хто боїться, що ви будете краще, гарніше і сильніше ніж вони?

Пропонуємо вам прочитати пояснення цієї ситуації від психологині Наталії Кльоц.

Чому ми іноді обираємо не себе?

Внутрішній критик: У нас у всіх є внутрішній критик, який постійно судить і критикує нас. Цей критик може говорити нам, що ми недостатньо гарні, розумні або успішні, щоб носити певний одяг або робити певні речі.

Страх невдачі: Ми можемо боятися, що якщо ми оберемо щось, що не сподобається іншим, нас висміють або відкинуть.

Негативні переконання: У нас можуть бути негативні переконання про себе, які заважають нам робити те, що ми хочемо. Наприклад, ми можемо вірити, що ми не творчі, не спортивні.



Ось що радить Наталія, аби допомогти самому собі, обрати себе:

Будьте усвідомлені: Перший крок до того, щоб обрати себе, - це усвідомити свої думки. Зверніть увагу на те, що ви говорите собі, коли збираєтеся зробити вибір.

Киньте виклик своєму внутрішньому критику: Коли ваш внутрішній критик починає говорити, киньте йому виклик. Запитайте себе, чи є його слова правдивими. Чи є докази того, що ви недостатньо гарні, розумні або успішні?

Зосередьтеся на своїх цінностях: Що для вас важливо? Які ваші цілі та мрії? Коли ви робите вибір, переконайтеся, що він відповідає вашим цінностям.

Не бійтеся помилок: Всі роблять помилки. Не бійтеся ризикувати та пробувати нове. Навіть якщо ви помилитеся, ви можете чогось навчитися і рухатися далі.

Психологиня наголошує, що обирати себе - це не егоїзм, а самоповага. Коли ви обираєте себе, ви говорите собі, що ви гідні любові та поваги. Ви говорите собі, що ви заслуговуєте на те, щоб бути щасливими. І з того моменту, як ви самі почнете себе поважати, ви помітите, як змінюється відношення до вас у цілого світу.

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