Як використати ШІ на роботі / © Credits

Видання The Washington Post зібрало реальні історії людей, які навчилися передавати рутинну та виснажливу роботу технологіям і виграли час для себе.

Штучний інтелект обіцяє зробити роботу простішою, але на практиці багато хто губиться, з чого почати, який інструмент обрати та як не нашкодити собі чи компанії. Протягом останніх років працівники по всьому світу експериментували з ШІ, від нотаток і листів до коду та стратегічного планування.

І тепер, коли роботодавці дедалі частіше очікують від команди ШІ-грамотності, питання звучить інакше, а саме, як використовувати ШІ так, щоб він справді працював на вас.

Автоматизація пошти

Електронна пошта — один із головних «пожирачів» часу, проте замість нескінченних фільтрів і папок на допомогу приходить ШІ.

За словами експертів, сучасні інструменти можуть сортувати, маркувати та пріоритезувати листи за змістом, а не лише за ключовими словами. Ба більше, вони здатні автоматично створювати відповіді на типові запити, наприклад, переадресовувати кандидатів на сторінку вакансій чи відповідати на повторювані питання клієнтів.

У результаті маємо майже «автопілот» для вашої скриньки.

Особистий ШІ-асистент

Уявіть собі ранок без хаосу у голові. Деякі керівники вже користуються так званим «ШІ-шефом апарату», який допомагає структурувати день, визначати пріоритети та відстежувати прогрес.

Алгоритм досить простий, ви задаєте правила, завантажуєте документи, описуєте свої цілі та отримуєте персоналізованого помічника, який можна використовувати щодня. Для тих, хто не хоче відкривати доступ до пошти чи календаря, є безпечніший варіант — ручне завантаження списків завдань і подальше ранжування.

Власні інструменти

Один із наймодніших трендів — так званий «vibe coding» — створення мінізастосунків без глибоких знань програмування. За допомогою чат-ботів люди будують інформаційні панелі для аналітики, сервіси зворотного зв’язку чи навіть персональні платформи для навчання.

Такі рішення не обіцяють революції, але здатні зробити вас на 5–15% продуктивнішими, а це часто і є різницею між «встигнути» та «перевтомитися».

«Холодні» знайомства

Перед важливим знайомством або короткою клієнтською презентацією ШІ може знайти несподівані точки дотику, наприклад, спільні інтереси, згадки в інтерв’ю, хобі чи кар’єрні деталі. Один влучний факт і формальний лист перетворюється на теплий діалог.

Це особливо корисно для тих, хто планує зміну кар’єри чи розширює професійне коло.

Корисні нотатки

ШІ-інструменти нового покоління не просто записують розмови, а структурують їх за вашими нотатками, виділяють ключові рішення та формують список дій. Така «нейтральна» аналітика часто сприймається колегами без емоційного опору, як факт, а не чиясь думка.

ШІ може бути чесним

Експерти радять позбавляти ШІ зайвої улесливості. У налаштуваннях варто чітко вказати: менше компліментів, більше точності, аргументів і критичного зворотного зв’язку. Так ви отримаєте не «віртуального фаната», а справжнього помічника.

Найскладніше у роботі з ШІ — почати. Проте, як зізнаються ті, хто вже пройшов цей шлях, далі стає легше. Не потрібно одразу освоювати десятки сервісів, достатньо обрати один інструмент і делегувати йому найвиснажливішу частину вашої роботи.

Штучний інтелект не забере вашу унікальність, він звільнить для неї місце. І, можливо, саме це сьогодні є новою формою професійної розкоші.