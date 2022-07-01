Про війну, страхи та точки опори: інтерв'ю з гештальт-психотерапевткою

Українці борються за свою свободу та незалежність довгі п'ять місяців. Особливо страшно стало останнім часом, коли Росія наражає українські міста на ракетний терор.

Ми поговорили з гештальт-психотерапевткою Мариною Івановою і попросили її розповісти про те, як людям жити під час цих моторошних терористичних актів проти цивільного населення і що можна зробити, щоб відчувати хоч якусь опору під ногами у цей тяжкий час.

Марина Іванова, гештальт-психотерапевтка

Майже п'ять місяців Україна зазнає ракетних ударів по всій території країни. Але люди вже не їдуть так масово, як це було на початку повномасштабного вторгнення 24 лютого. Чому так відбувається? Люди прийняли війну як даність? Припинили боятися?

24.02.22 люди зіткнулися з невідомістю, яка зазвичай викликає багато тривоги, страху та паніки. Після майже п'яти місяців війни психіка вже якимось чином адаптувалася, ми усі виробили почуття безпеки за умов небезпеки. Люди, які не виїжджали нікуди, зараз відчувають менше страху через те, що стикалися з більш відчутною небезпекою на самому початку, а ті, хто повернувся – мабуть, стикнулися зі складнощами життя поза домом, які оцінюють як більший стрес, ніж від небезпеки прильоту ракет.

Чому люди, яким страшно залишатися в Україні однаково не їдуть за кордон? Які їхні основні страхи, як думаєте, і чи можна ці страхи якось подолати?

Їхні страхи найімовірніше пов'язані з тим, що вони думають, що не впораються з адаптацією за кордоном, або просто не хочуть жити ніде, крім своєї рідної країни. Якщо є необхідність подолати ці страхи, це можливо. З моїми клієнтами ми зазвичай у цих випадках намагаємось помітити їхні ресурси, опори та смисли переживати всі ці труднощі в іншій країні. Тому що коли є "навіщо", можна витримати будь-яке "як".

А ті, хто виїхав ще в лютому-березні, прагнуть якнайшвидше повернутися додому. Чому нашим людям так важко жити за кордоном? Можливо, ми можемо їм допомогти якимись порадами, як упоратися з цими труднощами там? Чому загалом так складно психологічно перебувати у чужій країні?

Адже інша країна – це інше мовне середовище, інший менталітет, інші закони. Сьогодні біженці чи вимушені переселенці, опиняючись за кордоном, почуваються без опори, начебто в невагомості – незрозуміло, з чого почати будувати нове життя і як це взагалі зробити. Я б рекомендувала тим, хто ухвалює рішення поїхати, продумати: де вони житимуть, за які кошти, де і як зможуть забезпечувати себе фінансово, коли грошова подушка закінчиться. Це базові потреби, без забезпечення яких буде складно знайти енергію адаптації.

Як будувати плани на життя, якщо людина не знає, чи буде в неї завтра? Які це можуть бути плани? Можливо, якісь прості кроки, які допомагають триматися на плаву. Вони існують?

Сьогодні час навчає нас гнучкості. Ми не можемо будувати своє життя довкола думки, що ми не виживемо. Тоді жодного плану можна не мати. А ось думка про те, що ми переживемо ці жахливі часи, дає можливість думати, чим це життя наповнювати. У кожного свої потреби, свої бажання та свій погляд на життя, але що я рекомендую абсолютно всім – це включити у своє життя регулярну турботу про себе. У всіх вона теж має різний вигляд – філіжанка кави в тиші, масаж, медитація, тренування, похід до косметолога, та будь-що – важливо це в житті зараз мати на регулярній основі. Будуйте плани на місяць-два, але мрійте десь на рік уперед. Тоді якщо ми виживемо, у нас буде можливість не витратити свій час марно.

Під час війни у багатьох людей сильно збільшилася тривожність. Найбільше за власне життя та життя своїх рідних, дітей. Як з нею впоратися, чи є якісь техніки, поради для домашнього застосування?

Тривога людей зараз пов'язана з реальною небезпекою та схильністю до катастрофічного мислення. Це забирає з реальності в зону невагомості з жахливими фантазіями. Дуже важливо повертати себе в реальність, заземляючись — пошукайте навколо 5 предметів різних кольорів і текстур, спробуйте уявити їх на дотик, відчути запах, смак.

Також дуже допомагає скласти список всього, що турбує та виділити, у своєму дні час для тривоги. Тобто призначити собі, наприклад, час із 19 до 19.30 або більше та переживати про все зі списку. А якщо тривожна думка застала в інший час, то подумки сказати собі: "Я вже записала цю думку до списку, я подумаю про неї пізніше". Звучить трохи дивно, але багатьом допомагає.

А якщо ви схильні до катастрофічного мислення, то тут потрібно просто себе зупиняти. Якщо після новини ви малюєте собі страшні картинки, скажіть собі "стоп" і спробуйте перейти на реальність через техніку заземлення, про яку я говорила вище.

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