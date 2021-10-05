Прокрастинація: не відкладай на завтра те, що можна взагалі не робити

Прокрастинація: не відкладай на завтра те, що можна взагалі не робити

Вперше про прокрастинації почали говорити в античні часи, а саме слово "прокрастинація" перекладається як "відкладати". Таким чином, з наукової точки зору прокрастинація — схильність людини до постійного відкладання важливих справ на потім. Але така бездіяльність призводить до виникнення проблем.

Від чого буває прокрастинація, які її причини і симптоми і чи варто з нею боротися, розповідає психологиня, психотерапевтка Надія Терещенко.

Люди прокрастинували завжди і всюди, навіть коли це слово не було модним. У сучасному світі багато людей сидять в соціальних мережах, відкладаючи важливі справи і навіть робочі моменти в "довгу шухляду". Зараз прокрастинувати легко — благо, Інтернет дає найширші можливості для цього.

Але є й інші, не такі очевидні приклади прокрастинації:

перебирати шафи;

читати журнали;

протирати пил, прибирати;

часто говорити телефоном.

Зрозуміло, по суті це корисні заняття, але вони все одно можуть бути проявом прокрастинації, якщо через них відкладається щось більш важливе.

Причини прокрастинації

Здається, що причиною прокрастинації завжди є лінощі, але це не так. Насамперед треба зрозуміти, в якому стані здоров'я, проаналізувати, чи є взагалі енергія на будь-яку діяльність. В наш час "успішного успіху" емоційне вигорання і виснаження широко поширене. І "досягатори", які лають себе за прокрастинацію, можуть не бачити, що за нею стоять проблеми з ресурсами.

Наприклад:

недосипання;

стрес;

тривога;

проблеми гормонального характеру;

психоемоційне виснаження.

Людина не робить щось не тому, що ледача або безвідповідальна, а через стрес або банальну відсутність нормального сну. Тут впораються медична допомога, відпочинок, психотерапія.

Друга причина, яка стоїть за прокрастинацією, — відсутність мотивації. Адже якщо ви відчуваєте спрагу, то знайдете спосіб випити води і мотивувати вас не треба, мотивація виникає сама собою.

"Я дуже хочу, але прокрастиную", — а може, все-таки не хочете? Люди часто замінюють внутрішню мотивацію зовнішньою, адже часто речі здаються престижними і успішними, і деякі вважають, що вони повинні неодмінно відповідати уявленням про успіх і престиж. А насправді ці цінності є чужими і не відповідають внутрішнім мотивам. Тому їх досягнення відкладається нескінченно.

Якщо все ж є внутрішня мотивація, досягнення мети однозначно важливе і потрібне, то не завадило б дослідити третю причину прокрастинації — страх. Відкладаючи якісь справи, людина відкладає те, що страхає і лякає.

Наприклад, є мрія переїхати до нового житла. Але що ж зупиняє? Швидше за все, такі фактори:

лякає зміна умов і місця проживання;

в знайомому місці затишніше;

під час переїзду доведеться робити ремонт;

потрібно буде знайомитися з новими людьми.

Люди часто не відправляють резюме на цікаву для посаду через побоювання, що у них щось не вийде — це страх здатися некомпетентним, страх невдачі.

Зв'язок прокрастинації з перфекціонізмом

За прокрастинація насамперед стоїть перфекціонізм. Прокрастинатор-перфекціоніст думає: треба відточити свою майстерність до межі або піти на курси, щоб стати компетентнішим. Коли перфекціоніст починає щось робити, він боїться, що оточення розкриє його і виявить його недоліки.

Недарма існує прислів'я "Не помиляється той, хто нічого не робить". Страх помилки зупиняє перфекціоніста від дій, змушуючи відкладати на потім ідеї та плани. Типовий для перфекціоніста страх "чистого аркуша" — якщо він не впевнений, що задумане буде зроблено ідеально, він і не стає до роботи.

Часто учні, які в школі та університеті отримували погані оцінки, не бояться помилитися і домагаються навіть більшого, ніж круглі відмінники.

Про прокрастинації у молодих мам

Молоді мами часто відчувають провину за те, що не ходять до залу або відкладають манікюр на потім, не заробляють гроші і не вдосконалюються в професії. Насправді це не прокрастинація, тому що жінка втомлюється, доглядаючи за немовлям. Зазвичай у мам поганий сон, вони нераціонально харчуються і у них просто не вистачає часу.

Прокрастинація для мам із дітьми — так званий запобіжник, який допомагає уникнути надмірного навантаження і впоратися з поточними завданнями.

Зв'язок прокрастинації з недостатньою саморегуляцією

З недостатньою саморегуляцією і самодисципліною стикаються інфантильні особистості, які не можуть себе змусити зробити те, що потрібно зараз. Відсутня саморегуляція виникає тоді, коли людина стикається з певною проблемою або бар'єром — треба зробити неприємний дзвінок, написати резюме або зібрати дані.

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Але незріла особистість не може впоратися з труднощами, з якими стикається: якщо потрібно витратити сили, але результат буде відкладеним, то краще насолодитися задоволенням зараз. Так і відкладаються важливі справи до нескінченності, тому що не вистачає вольового зусилля.

Таким чином, прокрастинація — це не окремий феномен, а симптом, під яким може ховатися що завгодно. Вона може стосуватися будь-якої сфери: роботи, грошей, побуту, взаэмин і спілкування з іншими людьми. Щоб зрозуміти, чому ви відкладаєте на завтра те, що могли б зробити сьогодні, варто заглибитися в себе і опрацювати це питання. Не відкладаючи!

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