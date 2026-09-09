Прокрастинація: 5 речей, які варто знати / © Credits

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«Зроблю завтра», «ще є час», «почну після кави» — певно вам це знайомо. За прокрастинацією часто ховається не лінь і навіть не брак часу. Психолог Джозеф Феррарі присвятив вивченню цього явища чотири десятиліття та називає прокрастинаторів коротко — «проками» (від слова «прокрастинатори») чи «хронічними відкладальниками», про це розповіло видання The Washington Post.

За його оцінкою, близько 20% людей є хронічними прокрастинаторами, вони регулярно, навмисно та без раціональної причини відкладають важливі справи, іноді цим створюють проблеми собі та оточенню. Для дослідника це серйозна цифра і причина розібратися, чому ми так часто відкладаємо життя «на потім».

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Прокрастинація не обирає професію, вік чи стать

Чоловіки та жінки, молоді та старші люди, мешканці мегаполісів і маленьких міст — усі можуть прокрастинувати. Дослідник також не знайшов принципової різниці між різними країнами.

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Натомість певна відмінність помітна між фізичною та офісною роботою. Якщо електрик, сантехнік чи столяр не працює, він безпосередньо не отримує грошей. А людина з фіксованою зарплатою може відкладати завдання та не відчувати миттєвих фінансових наслідків.

Тобто справа не стільки у характері професії, скільки у тому, наскільки швидко ми відчуваємо наслідки бездіяльності.

Телефон — не головний винуватець

Смартфони, соцмережі та нескінченні сповіщення справді створюють більше можливостей відволіктися. Проте Феррарі не вважає технології причиною прокрастинації.

Наші предки теж мали достатньо справ. Фермеру потрібно було нагодувати тварин, полагодити паркан, посіяти врожай, заготовити продукти та подбати про дах над головою. Просто в них не було смартфона, який можна було звинуватити в тому, що робота не зроблена. Ба більше, технології часто економлять час. Сьогодні, щоб зв’язатися з людиною, не потрібні папір, конверт і марка. Тож проблема не лише у кількості відволікань, а у тому, як ми ними користуємося.

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Робота під дедлайн — не суперсила

«Мені просто потрібен тиск дедлайну» — одне з найпопулярніших виправдань прокрастинаторів. Однак експерименти Феррарі показали, що поспіх не обов’язково робить нас ефективнішими.

Коли прокрастинаторам і людям, які не мають такої звички, давали обмежений час на виконання завдань, перші витрачали більше часу та демонстрували гірші результати. Парадокс у тому, що самі прокрастинатори часто вважали, що впоралися добре, навіть краще за інших.

Тож «я найкраще працюю під тиском» може бути не особливим робочим стилем, а просто добре знайомою ілюзією.

За прокрастинацією може стояти невпевненість

Іноді ми відкладаємо справу не тому, що не хочемо її робити, а тому, що боїмося не впоратися. Якщо людина сумнівається у власних здібностях, вона може несвідомо створити собі перешкоду, наприклад, занадто пізно почати, недостатньо підготуватися чи постійно знаходити інші справи. Якщо результат буде поганим, завжди можна сказати: «Я просто не мав достатньо часу».

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А якщо раптом усе вдасться, можна навіть відчути себе ще компетентнішим, адже вдалося попри всі перешкоди. Саме тому Феррарі вважає, що звичайні тренінги з тайм-менеджменту не завжди розв’язують проблему. Прокрастинація має емоційні тригери, тому у деяких випадках ефективнішою може бути когнітивно-поведінкова терапія, яка допомагає змінювати не лише поведінку, а й спосіб мислення.

Потрібна не більша дисципліна, а правильна мотивація

Феррарі пропонує цікавий погляд, суспільство звикло карати за запізнення, але майже не винагороджує за те, що людина зробила щось раніше. А що, якби було навпаки, наприклад, знижка за дострокову сплату податків або бонус за завдання, виконане до дедлайну.

Психолог використовує цей принцип і у своїй роботі зі студентами, наприклад, за завдання, здані раніше, вони отримують додаткові бали. Звісно, це не змушує бути організованими всіх, але частина людей починає асоціювати раннє виконання не зі стресом, а з винагородою.

Прокрастинація — це не просто звичка «нічого не робити», за нею можуть стояти страх невдачі, невпевненість у собі, уникання неприємних емоцій чи сформований спосіб поведінки. Тому наступного разу, коли рука потягнеться відкласти важливу справу ще на годину, варто запитати себе не лише «чому я не роблю цього зараз?», а й «що саме я намагаюся не відчути чи чого боюся?»

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