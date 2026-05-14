Прихована небезпека, коли бабусі та дідусі публікують фото чи відео онуків / © Credits

Як зазначає видання Good Housekeeping, тема того, що батьки публікують життя власних дітей у соцмережах уже давно стала частиною цифрової культури. Але тепер до неї додається новий вимір, коли це роблять бабусі та дідусі.

І якщо для старшого покоління поділитися фото онука — природний жест гордості, то для батьків може означати зовсім інше, як от втрату контролю над приватністю дитини в інтернеті, де інформація живе набагато довше, ніж здається.

Як змінюється поняття «поділитися» у цифрову епоху

Ще не так давно сімейні новини існували у фізичному форматі, наприклад, листівках, приватних повідомленнях або вузькому колі знайомих.

Сьогодні ж ситуація інша, одна фотографія дитини може миттєво опинитися у стрічках сотень або навіть тисяч людей. І, що важливіше, вона може залишитися у мережі назавжди. За даними британської організації Parent Zone, середньостатистична дитина має близько 1 500 власних зображень у мережі ще до п’ятирічного віку.

Експерти зазначають, що проблема полягає не у самому бажанні ділитися фото, а у різних уявленнях про межі приватності між поколіннями.

Як пояснює викладачка програм із сімейної взаємодії Ненсі Санчез, важливим є не лише сам факт публікації, а й контекст, адже різні сім’ї мають різні рівні комфорту щодо того, що можна показувати публічно. У центрі всього проста, але складна ідея, що у більшості випадків саме батьки мають визначати правила поширення інформації про дитину.

Ризики, про які часто забувають

Попри емоційну сторону, експерти наголошують, що публікація дитячих фото в інтернеті має реальні ризики. Серед ключових проблем, можливість крадіжки особистих даних, використання інформації для шахрайства чи створення цифрового профілю дитини ще до того, як вона це усвідомлює.

Надмірне поширення даних може сприяти мільйонам випадків потенційного цифрового шахрайства у майбутньому. Особливо небезпечними є дрібні деталі — імена, дати народження, місця проживання чи навіть відповіді на типові «секретні питання».

Юристка та дослідниця цифрових медіа Лія Планкетт також звертає увагу на ще один тривожний аспект, що значна частина незаконно використаних зображень дітей у мережі походить із відкритих соціальних платформ.

Соцмережі не зовсім «приватні»

Ще одна проблема — ілюзія приватності. Навіть закриті акаунти чи обмежені налаштування не гарантують повного контролю над зображеннями. Фотографії можуть бути збережені, скопійовані чи поширені повторно без відома автора.

Саме тому багато батьків стикаються з ситуаціями, коли межі між «особистим» і «публічним» розмиваються, іноді навіть усередині однієї родини.

Як знайти баланс

Юридична експертка та авторка Стейсі Штайнберг підкреслює, що мета не ц тому, щоб заборонити публікації, а в тому, щоб навчитися робити це безпечно.

Ключовий принцип — не осуд, а усвідомленість. Важливо не карати старше покоління за «цифрову неосвіченість», а пояснювати ризики та домовлятися про правила.

Ця проблема часто не є конфліктом намірів. І батьки, і бабусі з дідусями зазвичай керуються любов’ю та гордістю. Але різниця полягає у тому, що для одного покоління цифровий слід дитини — природна частина життя, а для іншого — зона потенційної загрози, яка потребує контролю.

Додатково ускладнює ситуацію те, що діти з часом самі починають впливати на те, які зображення про них залишаються онлайн.

Як говорити про це у родині

Експерти радять підходити до теми спокійно та без звинувачень, як до нових правил безпеки, які з’явилися разом із цифровою епохою. Важливо пояснювати причини обмежень, домовлятися про конкретні правила, визначати, що саме можна публікувати та пам’ятати, що інтернет нічого не забуває.

Також корисно орієнтуватися на «аналогову логіку», тобто подумати, що саме дорослі дозволили б розповісти про дитину у звичайному листі чи друкованому оголошенні.

І хоча бажання ділитися щасливими моментами залишається природним, сучасний цифровий світ вимагає нового рівня усвідомленості. У центрі цього балансу проста ідея, що любов до дитини не зникає через обмеження у публікаціях. Навпаки, саме вони можуть стати способом її захисту у середовищі, де один необережний пост може жити набагато довше, ніж здається.

