Природа допомагає полюбити себе: вчені знайшли несподіване пояснення, чому прогулянки роблять нас щасливішими

Природа допомагає полюбити себе / © Associated Press

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У сучасному світі ми щодня стикаємося з нескінченним потоком «ідеальних» фотографій, фільтрів і стандартів зовнішності. Соціальні мережі, реклама та індустрія краси часто змушують порівнювати себе з іншими, через що багато людей починають критично ставитися до власного відображення у дзеркалі.

Одначе існує простий та доступний спосіб повернути внутрішню рівновагу — проводити більше часу на природі. Саме такого висновку дійшли автори нового дослідження, про яке розповіло видання The Washington Post. Науковці виявили, що контакт із природою покращує психічне та фізичне здоров’я, позитивно впливає на сприйняття власного тіла та підвищує рівень задоволеності життям.

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Природа змінює наше ставлення до себе

Користь перебування на свіжому повітрі давно підтверджена десятками досліджень. Науковці вже знають, що регулярний контакт із природою допомагає покращити роботу серцево-судинної системи, знизити артеріальний тиск і зменшити ризик розвитку хронічних захворювань, зокрема діабету другого типу.

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Прогулянки на природі зменшують тривожність, стрес і смуток, а також підвищують відчуття сенсу життя та загального психологічного щастя.

Тепер до цього списку додався ще один важливий пункт. У дослідженні взяли участь 50 363 людини із 58 країн світу. Його результати показали, що ті, хто частіше контактує з природою, значно більше цінує своє тіло, ставиться до себе співчутливіше та загалом почувається щасливішим.

Природа допомагає прийняти власне тіло

Дослідники виявили два ключові механізми:

Перший — розвиток самоспівчуття. Коли люди перебувають серед природи, то стають менш суворими до себе. Вони рідше концентруються на власних недоліках і легше приймають свої особливості.

Другий механізм — відчуття відновлення. Природне середовище допомагає мозку заспокоїтися після інформаційного перевантаження, а це створює так звану «когнітивну тишу». Коли розум перестає безперервно аналізувати, порівнювати та критикувати, негативні думки поступово стихають.

Позитивний зв’язок між природою та сприйняттям власного тіла виявився напрочуд стабільним незалежно від країни проживання учасників.

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Серед дерев ми перестаємо себе оцінювати

Психологи пояснюють це дуже просто: у природі нас ніхто не оцінює. Тут немає рекламних плакатів, дзеркал чи нескінченної стрічки соціальних мереж, яка нав’язує стандарти краси. Природі байдуже, чи у безладі ваше волосся, чи скільки ви важите.

Крім того, коли людина перебуває серед лісу, гір або моря, то починає відчувати себе частиною значно більшої системи, тобто змінюється перспектива. Наші переживання вже не здаються такими масштабними, а недоліки такими важливими.

Топ-5 способів отримати максимум користі від природи

Для цього не потрібно вирушати у багатоденні походи чи жити поруч із парком.

Відкладіть телефон. Якщо під час прогулянки вся увага прикута до екрана, ефект від перебування на природі значно зменшується. Постійне користування смартфоном на вулиці майже нівелює позитивний вплив природного середовища. Обирайте якість, а не тривалість. Не обов’язково проводити на природі багато годин. Набагато важливіше бути присутнім у моменті, навіть якщо ви просто гуляєте до роботи, доглядаєте сад або проводите дітей до школи. Практикуйте усвідомленість. Наступного разу, коли вийдете на вулицю, спробуйте знайти три речі, які вас тішать. Це може бути спів птахів, запах після дощу, шелест листя чи відчуття трави під ногами. Прислухайтеся до своїх емоцій. Запитайте себе, що ви зараз відчуваєте: спокій, полегшення чи вдячність. Варто навіть фотографувати моменти, які вас зачепили, чи записувати власні думки після прогулянки. Знайдіть схожість між собою та природою. Якщо вас охоплюють критичні думки щодо власної зовнішності, шукайте аналогії у природі. Наприклад, можна захоплюватися витривалістю дерев або наполегливістю білок, це нагадає вам, що ці самі якості є і у вас. Такий простий психологічний хитрик допомагає відчути єдність із навколишнім світом і перестати дивитися на себе крізь призму недоліків.

Найприємніше у цьому дослідженні те, що для позитивних змін не потрібні кардинальні кроки. Вам не обов’язково планувати далекі подорожі чи багатогодинні походи. Іноді достатньо просто подивитися у вікно на дерево біля будинку, пройтися найближчим парком, доглянути кімнатні рослини чи кілька хвилин послухати спів птахів дорогою на роботу.

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