Природа проти стресу: як допомогти собі впоратися з проблемами

Однак природа має власний спосіб допомогти нам зняти напруження і це не обов’язково подорож у гори чи тижнева відпустка біля моря. Видання Real Simple розповіло, що достатньо уявити себе у природному середовищі, щоб уже за лічені хвилини відчути спокій.

Вплив природи на наш мозок

Навіть короткий контакт із природою, наприклад, прогулянка у парку, споглядання квітів або прослуховування звуків лісу, запускає механізми відновлення організму. Це пояснює теорія зниження стресу, ми еволюційно налаштовані сприймати природу як безпечне середовище, а отже, реагуємо на неї спокоєм і відновленням.

Інша наукова концепція, теорія відновлення уваги, підкреслює, що міські пейзажі перевантажують наш мозок шумом, рекламою, рухом і сигналами, тоді як природні ландшафти допомагають перемкнутися та розслабитися.

Сила уяви

Під час уявної прогулянки природою у людини знижується пульс, активізується нервова система, з’являється відчуття спокою. За уявленні міського середовища навпаки, посилюється відчуття тривожності та психічної втоми.

Цікаво, що позитивний ефект спостерігається навіть тоді, коли люди просто читають слова, пов’язані з природою, наприклад, «ліс», «річка» чи «квіти». А найкращі результати може дати регулярна практика уявних візуалізацій.

Застосування практики у житті

Не завжди є можливість вирватися за місто, але на щастя, методика проста та доступна.

Використовуйте уяву. Закрийте очі та спробуйте відтворити у голові картину, наприклад, ви йдете стежкою у лісі, чуєте спів птахів, відчуваєте запах соснової хвої чи свіжоскошеної трави. Навіть 30 секунд такої практики можуть знизити рівень стресу.

Додайте природу в інтер’єр. Рослини у горщиках, букети, натуральні аромати, наприклад, лаванда, м’ята чи цитрусові, створюють відчуття єднання з природою навіть у міській квартирі.

Робіть мініпрогулянки. Кілька хвилин на свіжому повітрі можуть стати «перезавантаженням». Виходьте на балкон, у двір або до найближчого парку.

Слухайте звуки природи . Шум моря, шелест листя чи спів пташок у записі також сприяють зниженню рівня кортизолу — гормону стресу.

Ведіть «зелений щоденник». Записуйте приємні асоціації, пов’язані з природою, наприклад, улюблені місця, запахи та звуки. Читання цих нотаток допомагає швидко відновити внутрішній баланс.

Як це працює для жіночого здоровʼя

Жінки частіше за чоловіків схильні до емоційного вигорання через поєднання багатьох ролей: кар’єра, сім’я, соціальні обов’язки. Природа дає можливість «зупинитися» та відчути контакт із собою, зняти емоційний тиск і повернути внутрішню гармонію.

Нам не завжди вдається уникнути стресу, але ми можемо змінити спосіб, у який тіло та розум на нього реагують. Всього кілька хвилин уявної прогулянки серед дерев або справжнього контакту з природою здатні дати більше відпочинку, ніж нескінченне гортання стрічки у телефоні.

Тож наступного разу, коли відчуєте напруження, просто уявіть собі лісову стежку, поле квітів або берег річки, і природа зробить свою справу.