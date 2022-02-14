Психологиня розповіла, як не піддатися паніці у тривожний час

Важко зберігати спокій і оптимізм у ситуації, коли кожен день хтось із близьких чи друзів занедужує коронавірусом, що забрав уже тисячі життів, а у випусках новин та соцмережах постійно обговорюються шанси на повномасштабне вторгнення до нашої країни. Звідси постійна тривога та страх можливих потрясінь, депресія, невпевненість у завтрашньому дні.

Але незважаючи на складність нинішньої ситуації, кожен зобов'язаний продовжувати жити звичайним життям: виховувати дітей, заробляти гроші, розвивати розпочаті проєкти, займатися господарством тощо… Де ж взяти на це сили? Як зберегти психічне здоров'я? Про це розповіла житомирська психологиня Наталія Сидоренок.

Те, що людина у складній ситуації відчуває тривогу – це нормально. Але якщо це відчуття не залишає людину ні на хвилину і росте з кожним днем, витісняючи решту емоцій і почуттів, то в результаті виникають психологічні зриви, депресії та інші хворобливі стани. До того ж, людина може навіть не розуміти, що відбувається: у неї підвищується тиск, частішає пульс, виникають головні болі, проблеми зі шлунково-кишковим трактом і так далі. Вона починає бігати лікарями, здавати аналізи, приймати ліки, але нічого не допомагає, тому що її проблема — чисто психологічна.

На що ми можемо вплинути?

Щоб постійна тривога не переросла у хворобу, можна скористатися такими порадами. Отже...

Насамперед слід усвідомити, що саме в ситуації, що склалася, залежить від нас, а на що ми вплинути абсолютно не можемо. Якщо говорити про страх захворіти і померти від коронавірусу, то цілком можемо себе захистити: зробити всі щеплення, носити захисні маски, не відвідувати масові заходи, не контактувати з хворими людьми і так далі. Це дає впевненість у тому, що навіть якщо ми підхопимо інфекцію, то найімовірніше перенесемо захворювання в легкій формі. А ось на політичну ситуацію ми вплинути ніяк не можемо, і всі наші переживання та страхи призведуть лише до одного – погіршення нашого здоров'я. Трохи заспокоїти може підготовка так званої тривожної валізки (зібрати документи, мати резерв готівки, приготувати необхідні речі, спланувати стратегію своїх дій на крайній випадок, наприклад, куди можна відправити дітей і так далі). Це додасть певної впевненості та знизить напруженість.

Фільтруйте інформацію

Якщо ви не можете повністю відмовитися від перегляду або читання новин, то обмежтеся одним джерелом ЗМІ, яке використовує, на ваш погляд, тільки перевірену інформацію. Чимало випадків, коли до психолога зверталися люди з явними симптомами стресового стану: руки тремтіли, в очах стояли сльози, голос тремтів. І все тому, що вони цілодобово дивилися, слухали і читали новини, використовуючи всілякі вітчизняні та зарубіжні ЗМІ плюс коментарі в соцмережах, від яких робиться ще страшніше.

З ким не варто спілкуватися

Обмежте спілкування з людьми, які постійно говорять тільки про захмарну захворюваність на ковід, страшні ускладнення, високу смертність і швидку можливу війну — сіють паніку, накручують себе та інших. Від таких панікерів тримайтеся подалі.

Веселі друзі — добрі лікарі

Згадайте, що приносило вам радість та спокій раніше: малювання, рукоділля, догляд за кімнатними рослинами, спілкування з домашніми тваринами, заняття йогою, позитивні книжки та фільми. Ходіть на спектаклі, до спортзалу, якщо є можливість – мандруйте, зокрема онлайн. Дивіться розважальні шоу. Спілкуйтеся з позитивними людьми, які випромінюють впевненість та спокій. Найчастіше зустрічайтеся з друзями, з якими можна весело та приємно провести час. Дуже допомагають прогулянки в лісі та парку, де душа відпочиває та підживлюється енергією природи.

Чи може втішити алкоголь?

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Подбайте про своє здоров'я: пройдіть обстеження, курс масажу, відвідайте спа-процедури, сходіть до стоматолога. До речі, дехто шукає втіху в алкоголі, але це велика помилка. На якийсь час людині, можливо, і стане легше, але потім стан тільки погіршиться, тому що на тлі похмільного синдрому ситуація здасться ще гіршою і страшнішою.

Кава замість повноцінного обіду?

Намагайтеся правильно харчуватися, щоб підтримати свої сили та здоров'я. Не намагайтеся замінити сніданок, обід і вечерю нескінченними філіжанками кави з печінкою — це лише послабить організм, схвилює нервову систему і додасть проблем зі здоров'ям.

Не відкладайте життя на потім

Не забувайте підтримувати в будинку чистоту та лад. Полагодьте речі, які потребують ремонту. Пересадіть квіти у горщиках. Переставте меблі, якщо вирішили змінити вигляд своєї квартири. Купуйте нове столове приладдя, вазочку, світильник, словом, зробіть те, що давно планували. Не відкладайте життя на потім: носіть гарний одяг, приготуйте улюблені або абсолютно нові страви, запросіть гостей, які можуть підняти вам настрій. Всі ці заходи добре відволікають від тривожних думок та допомагають набути позитивних емоцій. А якщо ви відчуваєте, що самостійно не можете впоратися зі своїм страхом, тривогою та станом безвиході, необхідно звернутися за допомогою до хорошого психолога.

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