Психологічні хитрощі: як захистити свій мозок від негативного впливу

Стрес - повсякденна реальність для багатьох із нас, але його вплив на наш мозок часто недооцінюють.

Більшість людей відчувають певну форму стресу. Деякі можуть бути позитивними та мотиваційний, як от викид адреналіну перед співбесідою, першим побаченням або спроба чогось нового. Деякі також можуть бути корисними, щоб захистити вас від небезпечних ситуацій, наприклад, натиснути на гальма, щоб уникнути автомобільної аварії. Але надмірний або хронічний стрес може завдати шкоди вашому здоров’ю.

На сторінці wantedlll вийшло нове цікаве відео в якому розповідається про лайфгаки, як захистити свою голову від негативного впливу.

Не хапайте телефон до рук одразу після пробудження, але якщо ви без цього не можете, то головна умова - читайте та звертайте увагу на позитив. Кожного разу, коли ви прокидаєтеся вранці, ваші мозкові хвилі змінюються з тета на альфа. Це означає, що наша підсвідомість перебуває в більш програмованому стані. Контент, який ви споживаєте протягом цього часу, матиме більший вплив на ваше мислення і це псує наш дофамін протягом решти дня, тому ми продовжуємо застрягати в телефонах на цілий день. Негативні розмови про себе. Те, що ви говорите собі, має значення і чим більше ви вкладаєте це у свій мозок, тим більше воно включається у ваші невропатичні хвилі. Кожне таке слово залишається всередині нас і має неабиякий химерний вплив на нас. Постійні негативні розмови про себе можуть призвести до стресу, який негативно впливає на роботу мозку та загальне психічне здоров’я. Ця постійна стимуляція може перешкоджати нашій здатності зосереджуватися та обробляти інформацію. Вживання в їжу продуктів із високим ступенем обробки. Зараз існує багато наукових відомостей, які підтверджують, те що ви їсте і загальний стан здоров’я вашого кишківника впливають на ваш мозок, але особливий вплив має оброблена їжа, адже вона призводить до старіння мозку та погіршення психічного здоров’я.

Напружена робота, фінансові проблеми, сімейні чи соціальні конфлікти, медичні проблеми, навіть повсякденні неприємності, такі як дорожній рух або все вищезазначене, може спричинити хронічний стрес. Допомагайте собі та своєму мозку елементарними діями налаштовуючи його роботу на правильні хвилі.

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