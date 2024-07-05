Психологічні трюки, що полегшать ваше життя

Коли мова йде про спілкування з іншими людьми інколи дуже не вистачає певних знань чи хитрощів, щоб підштовхнути співрозмовника до бажаного нам результату.

На сторінці wanted вийшло нове відео в якому розповідається про певні психологічні хитрощі, що допоможуть вам у житті.

Злегка кивайте головою вгору-вниз, якщо хочете, щоб хтось погодився з тим, що ви говорите;

Коли хтось грубить вам, мовчіть і дивіться на нього. Це змусить людину почуватися неймовірно некомфортно і вона зазвичай діятиме цивілізовано через кілька хвилин. Але не робіть цього з людьми, які виявляють агресивну поведінку та/або ви перебуваєте в закритому середовищі;

Якщо хтось сердиться, знизьте свій голос до шепоту, щоб людина не могла почути вас через власний крик. Загалом через кілька хвилин вона відрегулює свою гучність відповідно до вашої та заспокояться;

Просити людей пояснити, що вони мають на увазі, коли висловлюються образливо, надзвичайно ефективно. Особливо, якщо це все коїться на публіці. Наприклад, якщо хтось робить сексистський коментар, попросіть його пояснити, що він має на увазі. Людині стане соромно;

Мовчання також працює, якщо ви хочете, щоб хтось зізнався в чомусь, просто поставте запитання, а потім почекайте. Люди хочуть заповнювати тишу і почнуть говорити;

Якщо вам набридло, що люди втручаються у ваше особисте життя. Просто почніть ставити запитання про їхнє. Поводьтеся з інтересом до всього, що вони говорять і вони забудуть про вас;

Якщо ви зробили послугу людині трішки більшою ніж очікувалось або взагалі ще до того, як людина вас попросила, шанси того, що коли вам треба буде треба щось людина це виконає, збільшуються;

У розмові змініть "Я" на "Ми" і люди автоматично приєднаються до вас;

Віддзеркалення дій - це чудовий спосіб змусити когось почуватися з вами комфортніше. Цікаво, що людина на яку направлене віддзеркалення його взагалі не помітить, але от третій спостерігач одразу все побачить;

Люди більш прихильно ставитимуться до вашої ідеї, якщо вважатимуть, що це їхня ідея;

Поставте запитання: "Може є ще щось, що ти хотів би мені сказати?" І більше нічого не кажіть або просто виходьте з кімнати. Діє на дітей і дорослих.

Тотального контролю над розумом не існує, але ви можете використовувати ці трюки, щоб отримати певні переваги. Тільки пам’ятайте, що інші люди, ймовірно, використовують ці ж трюки щодо вас.

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