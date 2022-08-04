Експертка назвала дев'ять ознак психологічного виснаження

Випробовувати щоденний стрес і занепокоєння — це нормально, але згодом хронічний стрес може позначитися на вашому здоров'ї.

Психологиня з Бірмінгема Лаліта Суглані у своєму посту в Instagram розповіла про те, які ознаки вказують на те, що ви на межі психологічного виснаження.

Докторка Суглані розповіла, що таке емоційне виснаження і чим воно відрізняється від повсякденного стресу, який зазнає більшість людей.

Емоційне виснаження спричинене тривалим періодом постійного стресу. Наше сприйняття стресових ситуацій дуже індивідуальне, і те, що може викликати стрес в однієї людини, може бути цілком терпимиме для іншого. Але, все ж таки можна виділити дев'ять досить універсальних ознак того, що ви вже вийшли за рамки повсякденного стресу і перебуваєте на межі психологічного виснаження. Ось вони:

все, що ви робите, здається вимушеним;

ви добровільно ізолюєте себе, відштовхуючи людей;

ви не відчуваєте задоволення ні від чого;

вам важко сконцентруватися чи зосередитися;

ви часто дратуєтесь;

вам не вистачає мотивації та мети, і ви відчуваєте себе спустошеним;

ви несподівано починаєте плакати;

ви почуваєтеся пригніченим та/або стурбованим;

ви нетерплячі до інших і вам може не вистачати співчуття.

За словами доктораки Суглані, емоційне виснаження є однією з ознак емоційного вигоряння. Проте емоційне виснаження не значить, що вигоряння неминуче. Невеликі зміни у повсякденних звичках можуть допомогти впоратися із симптомами та запобігти емоційному вигоранню. Крім того, завжди можна звернутися до психолога, який надасть вам кваліфіковану допомогу.

"Емоційне виснаження, почуття безнадійності та відсутність життєвої мети можуть пригнічувати — ніколи не пізно звернутися по допомогу." — стверджує лікарка.

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