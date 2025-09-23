Психотерапія телефоном: чи справді вона працює / © Credits

До пандемії більшість психотерапевтів практикували телефонні сеанси лише як виняток, коли клієнт їхав у відрядження або мав інші вагомі причини пропустити очну зустріч. Але COVID перевернув практику з ніг на голову та від 2020 року тисячі спеціалістів по всьому світу майже повністю перейшли на дистанційний формат. Про це розповіло видання Psychology Today, а також поділилося, чи справді телефонна психотерапія може замінити класичні сеанси у кабінеті.

Чому саме телефон, а не відео

На перший погляд, може здатися, що відеосесія є ближчою до реальної зустрічі. Але чимало фахівців зазначають, що телефон має свої особливі переваги.

Фокус на голосі. У психоаналізі головна роль завжди належала слуханню. Телефон дозволяє сфокусуватися на інтонаціях, паузах і навіть диханні, що часто розповідає більше, ніж візуальна картинка.

Менше бар’єрів. Деяким пацієнтам легше говорити про складні теми, коли на них не спрямований чужий погляд. Відсутність «візуального контакту» іноді дає відчуття більшої безпеки та свободи.

Переваги телефонної терапії

Доступність . Неважливо, де ви перебуваєте, наприклад, у відрядженні, у маленькому містечку або навіть у селі без психологів поблизу. Телефон дозволяє отримати підтримку з будь-якої точки світу.

Комфорт . Ви можете залишатися у власному просторі: вдома, у знайомому навколишньому середовищі. Це зменшує тривожність і допомагає швидше відкритися.

Інтимність . Парадоксально, але саме телефон часто створює відчуття особливої довіри, адже ви з терапевтом «наодинці у голосах».

Гнучкість. Сеанси простіше вписати у щільний графік.

Недоліки та обмеження

Втім, телефон не є універсальним рішенням. Тут є і свої мінуси.

Відсутність невербальних сигналів. Психотерапевт не бачить жестів, міміки, поведінки пацієнта. А це може бути цінною інформацією.

Слабші межі. Людина може вести сесію дорогою з роботи чи навіть у машині. Це ускладнює концентрацію та порушує терапевтичні «рамки».

Ризик відволікань. Повідомлення, шум довкола, домашні справи — усе це заважає глибокому процесу.

Не для всіх форматів. Парна або сімейна терапія телефоном значно менш ефективна, ніж індивідуальна.

Телефонна психотерапія може бути такою ж ефективною, як і очна, особливо у разі депресії, тривожних розладів та кризових станів. Наприклад, більшість учасників телефонних сеансів відчувають покращення стану, рівнозначне очним зустрічам.

Тут усе залежить від конкретної людини, її проблеми та готовності працювати у такому форматі.

Як зрозуміти, чи підходить вам терапія телефоном

Ви цінуєте комфорт і гнучкість.

Вам легше говорити про особисте без візуального контакту.

Ви живете у місці, де складно знайти кваліфікованого спеціаліста.

Ви відчуваєте, що готові експериментувати з новими форматами.

Але якщо для вас критично важлива невербальна взаємодія або ви легко відволікаєтеся, можливо, краще обрати відео чи очні зустрічі.

Телефонна психотерапія — не тимчасовий компроміс, а повноцінний інструмент, який допомагає мільйонам людей по всьому світу. Вона має свої сильні та слабкі сторони, і головне завдання — знайти той формат, у якому саме вам буде комфортно розкриватися та працювати над собою.

Бо у психотерапії важливий не спосіб зв’язку, а результат: внутрішнє полегшення, підтримка та кроки до кращого життя.