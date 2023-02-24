Рік війни: п'ять порад від психологині про те, як себе підтримати

24 лютого 2022 року докорінно змінило кожного з нас. Минув рік повномасштабної війни. Весь цей час українці живуть в надмірному стресі, далеко за межами зони комфорту. Такі умови звісно не могли не лишити слідів на психіці людей. За даними ВООЗ кожному четвертому українцю загрожує психічний розлад.

Багато хто зараз стикається з депресією, панічними атаками, розладами сну, розгубленістю, неможливістю планувати, відсутністю розуміння, що робити і енергії. Ми виснажені, втомлені, відчуваємо брак сенсів та опор. Гештальт-психотерапевтка Марина Іванова розповіла, що робити і як себе підтримати.

1. Дуже важливо слідкувати за процесами відновлення сил на фізичному рівні. Якість сну має надважливе значення, бо якщо ми не спимо, це призводить до інших проблем в організмі.

2. Включити в розклад тижня регулярну фізичну активність. Це не обов'язково спортзал, можна пробувати включати трохи більше активності в свій день: пройти пішки замість проїхати, якщо це доцільно, обрати не найближчий магазин для купівлі продуктів, можливо, легка зарядка вдома просто щоб запустити потік енергії по тілу.

3. Якщо є можливість, зробити чекап організму, здати аналізи і відновити дефіцит вітамінів, тому що стрес змушує організм витрачати запаси швидше, ніж ми встигаємо накопичувати їх навіть при збалансованій дієті.

4. Не очікувати від себе надефективності. Давайте будемо до себе добрішими, бо хто, як не ми?

5. Звертатись по психологічну допомогу! Зараз є як платні, так і безкоштовні можливості для отримання допомоги, не нехтуйте цим і не залишайтеся самі!

Нагадаємо, також ми розповідали, як уникнути повторної травматизації після року війни, яких тригерів краще уникати, та якого розпорядку дня краще дотримуватися.

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