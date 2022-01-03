Різдво: повір'я, прикмети, заборони та ритуали

Свято Різдва — не тільки найсвітліше і радісне, а й найчарівніше. Про те, чого не можна, і, найголовніше, що можна - і треба! - робити 7 січня, розповідають психологиня Марина Єлісєєва і астропсихологиня Валентина Віттрок.

Повір'я

Різдво здавна вважалося сімейним святом, тому майже всі його повір'я пов'язані з історією сім'ї та роду. Наші предки вірили, що у вечір напередодні Різдва — так званий Святвечір — душі померлих родичів спускаються з небес, щоб побачити, як співається у відомій пісні, "тих, кого лишили на Землі". Тому, сідаючи на стілець за святковим столом, вони попередньо дмухали на нього — боялися причавити невидимих гостей.

До гостей з плоті і крові потрібно ставитися не менш дбайливо і привітно — чим більше їх буде різдвяним вечором і наступним за ним днем, тим краще. Але з однією умовою: це обов'язково мають бути приємні вам люди: тих, кого ви не дуже любите, як і тих, хто не шанує вас, краще не запрошувати. Звертають увагу і на те, який гість першим переступить поріг будинку вранці 7 січня: якщо це буде чоловік, то весь рік господарів буде супроводжувати успіх і добробут, якщо ж жінка, то навпаки.

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Прикмети

Велику увагу приділяли наші предки і одягу, в якому вони сідали за святковий стіл: він має бути тільки світлих тонів (темний віщує жалобу в сім'ї наступного року) і неодмінно новий (старий, у всякому разі в народі вірили в цю прикмету, притягує до дому бідність і злидні).

На Різдво уважно стежили за погодою: заметіль та іній на гілках дерев віщували хороший урожай, сніг — на ранню весну, а зоряне небо — що особливо добре вродять у новому році горох і гречка.

Заборони

У Різдва, як і у будь-якого іншого релігійного свята, багато заборон. Так, цього дня не можна шити (вважається, що тоді хтось у родині може осліпнути) і в'язати (дитина, яка народиться у вас або ваших родичів, може заплутатися — тобто, зав'язатися — в пуповині). Наскільки це правда, достеменно невідомо, але якщо вже наші предки дотримувалися цих правил, то, можливо, і нам не варто ними нехтувати.

Не рекомендується на Різдво й ворожити — для того, щоб запитати у вищих сил, що на вас чекає в майбутньому, буде ще багато часу: краще всього робити це в так звані Святки — від 8 січня і до Хрещення, недарма ворожіння цього часу так і називаються — святкові.

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Ритуали

На Різдво здавна проводили безліч найрізноманітніших ритуалів, але, щоб вас зовсім не звинуватили в темнолюбстві, виконайте якомога симпатичніші й не прив'язані до магії — неважливо, буде вона чорною або білою. Наприклад, починаючи від 7 січня, протягом сорока (!) днів (цей період називається мир — наші предки вірили, що в цей час людям у всіх справах допомагають ангели), щоранку, прокидаючись, загадуйте нове бажання — уявляєте, скільки хорошого увійде у ваше життя!

Наші предки вірили, що о третій годині ночі проти 7 січня відкриваються небеса, тому якщо в цей час вийти на вулицю і попросити вищі сили про свою мрію, вона неодмінно здійсниться. Головне, пам'ятати: не можна просити за інших — бажання має бути тільки вашим, а ще воно в жодному разі не має завдати шкоди іншим — це категорично забороняється. Можливо, таке бажання і здійсниться, але неприємності, які ви ризикуєте отримати у відповідь, змусять вас про нього пошкодувати.

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