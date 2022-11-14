Робота, бізнес, освіта та вивчення мов: 5 проєктів для покращення життя

Обрати професію, відкрити власну справу, знайти роботу, покращити знання мов - все це можна зробити, скориставшись допомогою цих пʼяти проєктів.

Сучасне життя постійно прискорюється, а знання швидко застарівають – це реалії, в яких ми живемо. Виклики, які були раніше, наразі помножились на проблеми, які виникли через війну. Саме для тих українців, хто прагне реалізувати себе та побудувати успішну кар’єру в Україні ми підготували 5 проєктів, які допоможуть:

Як знайти роботу або відкрити власну справу:

Національний Кадровий Резерв.

Місія: запустити в Україні ефективний соціальний ліфт, який сприятиме українцям знайти роботу або відкрити власну справу за допомогою штучного інтелекту.

Сайт

Як користуватись:

Крок 1. Пройти тестування на основі штучного інтелекту, який визначить: здібності до 1000+ професій, рівень володіння найзатребуванішими навичками на ринку праці та схильності до підприємництва. Ця інформація автоматично генерується у Інтерактивне Резюме, яке можна вислати по пошті або взяти із собою на співбесіду.

Крок 2. Обрати роботу на Єдиному Порталі Вакансій, в якому розміщені пропозиції від провідних порталів з пошуку роботи та Державного Центру Зайнятості.

Крок 3. Отримати необхідні навички та знання, як відкрити і розвивати власний бізнес за допомогою мультимедійних курсів у міжнародному форматі SCORM, а також майстер-класів від провідних бізнес-тренерів.

Партнери з боку держави:

Міністерство економіки України,

Державний Центр Зайнятості.

Допомогти внутрішнім переселенцям та українцям, які вимушено виїхали за кордон через війну:

Мережа Українських Освітніх Хабів.

Місія: реалізувати концепцію Навчання Впродовж Життя (LifeLong Learning), що дозволить дітям забезпечити навчання за державною програмою, а дорослим – швидко навчитись робітничим або IT-професіям та здобути найзатребуваніші навички серед роботодавців.

Сайт

Як користуватись:

Крок 1. Обрати Хаб у регіоні або країні свого перебування.

Крок 2 Записатись на цікаві та корисні для себе заняття.

Крок 3. Відвідувати обрані заняття або проходити обрані он-лайн курси.

Партнери з боку держави:

Міністерство освіти і науки України,

Інститут модернізації змісту освіти.

Заговорити англійською:

Lingva Skills.

Місія: швидко та ефективно оволодіти англійською мовою.

Проєкт стартував 2016 року і наразі українці в ньому виконали 180+ млн вправ.

2022-го Lingva Skills офіційно увійшов до Національної Книги Рекордів, як наймасовішій освітній онлайн-проєкт України.

Сайт

Як користуватись:

Крок 1 Обрати рівень навчання (А1-А2) або (В1-В1+).

Крок 2 Пройти тестування.

Крок 3 Виконувати вправи трьох типів, які допоможуть розвивати навички: слухання, читання та писання англійською мовою, а також розширити лексичний запас та розуміння граматики.

Партнери з боку держави:

Національне агентство з питань державної служби України,

Міністерство освіти і науки України,

Міністерство культури та інформаційної політики України.

Допомогти підліткам свідомо обрати майбутню професію:

Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри «Обери професію своєї мрії».

Місія: сприяти учням старших класів свідомо визначити індивідуальну траєкторію подальшого навчання та побудови кар’єри.

Сайт

Як користуватись:

Крок 1. Профорієнтаційне тестування.

Крок 2. Консультації кар’єрних радників за допомогою технології «перегорнутий кол-центр».

Крок 3. Навчання, як скласти резюме, підготуватись до співбесіди, обрати найкращі для себе професію та компанію тощо.

Крок 4. Відвідати онлайн-екскурсії на провідні підприємства України.

Крок 5. Дізнатись про топ-100 актуальних наразі професій.

Партнери з боку держави:

Міністерство освіти і науки України,

Інститут модернізації змісту освіти.

Вивчити українську мову:

Екосистема визначення рівня володіння та навчання української мови «Моя мова».

Місія: допомогти обрати найзручнішій для себе сервіс або курси з вивчення української мови та постійно контролювати власний прогрес завдяки тестуванню рівня володіння українською мовою.

Сайт

Як користуватись:

Крок 1. Пройти тестування та визначити рівень володіння українською мовою.

Крок 2. Розпочати навчання української мови, визначивши для себе найоптимальнішій варіант (офлайн-курс або онлайн-портал).

Партнери з боку держави:

Міністерство культури та інформаційної політики України,

Український культурний фонд.

«Всі ці проєкти безкоштовні та доступні для українців у будь-якому місті світу, 24/7» - говорить виконавча директорка Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марія Богуслав.