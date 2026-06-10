Романтизація життя / © Associated Press

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У світі постійних дедлайнів, новинних стрічок і нескінченного списку справ ми часто відкладаємо щастя «на потім». На відпустку, на вихідні, на особливу подію. Проте видання Real Simple розповіло, що частіше наше щастя складається не з великих досягнень, а з маленьких моментів, які ми вміємо помічати щодня.

Саме це і лежить в основі популярного сьогодні поняття «романтизації життя». За красивим терміном ховається добре відоме психологам явище — «смакування моменту». Йдеться про свідоме фокусування на позитивних переживаннях і здатність зробити їх помітнішими для себе.

Науковці вивчають цей феномен уже десятиліттями. Коли ми навмисно звертаємо увагу на приємні відчуття, мозок активніше формує позитивні спогади та краще справляється зі стресом у майбутньому.

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Мозок любить красиві моменти

Романтизація життя — це не втеча від реальності, а тренування уваги. Наш мозок еволюційно налаштований помічати загрози швидше, ніж приємні речі. Саме тому хороші події часто проходять повз нас майже непомітно.

Коли ж ми свідомо зупиняємося, щоб відчути аромат кави, насолодитися теплом сонця на обличчі чи помітити красу вечірнього міста, мозок отримує сигнал, що цей момент важливий.

Фахівці зазначають, що такі практики активують системи, пов’язані із задоволенням, емоційною регуляцією та пам’яттю. Ба більше, згадування позитивних спогадів може допомагати організму легше реагувати на стресові ситуації та знижувати рівень кортизолу — гормону стресу.

Романтизація життя чи токсичний позитив

Втім, між здоровим захопленням життям і токсичним позитивом існує суттєва різниця.

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Токсичний позитив змушує людину заперечувати власні переживання: «Не сумуй», «Думай лише про хороше», «Усе прекрасно». Такий підхід може лише посилювати внутрішню напругу.

Романтизація життя працює інакше. Вона не вимагає ігнорувати труднощі. Навпаки, людина визнає свої емоції, але водночас не дозволяє негативу повністю заповнити простір навколо себе.

Можна переживати складний період і водночас насолоджуватися ароматом свіжої випічки, розмовою з близькою людиною чи красивим заходом сонця. Одне не виключає іншого.

Як це працює саме зараз

У часи високої тривожності нашій нервовій системі дуже потрібні так звані «мікромоменти безпеки». Саме такими можуть стати прості щоденні ритуали. Для мозку важливі не масштабні події, а регулярність позитивного досвіду. Невеликі приємності, які повторюються щодня, часто мають більший вплив на самопочуття, ніж рідкісні великі радощі.

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Саме тому працюють такі прості речі, як сніданок без перегляду новин, прогулянка без навушників, живі квіти на кухонному столі, запис кількох хороших моментів дня у щоденник, музика під час приготування вечері та чашка кави, яку. ви повільно й усвідомлено випили. Ці дрібниці не змінюють кардинально життя, але допомагають помітити, що в ньому вже є багато хорошого.

Романтизація життя без зайвих витрат

Спробуйте їсти не перед екраном . Навіть одна трапеза на день без телефону допомагає краще відчути смак їжі та знизити інформаційне перевантаження.

Фіксуйте приємні деталі . Записуйте ввечері три речі, які подарували вам усмішку протягом дня.

Створюйте атмосферу . Свічки, красивий посуд, музика чи улюблена скатертина здатні перетворити звичайну вечерю на маленьке свято.

Залучайте всі органи чуття . Аромати, текстури, звуки та смаки допомагають мозку краще закарбовувати позитивний досвід.

Дозвольте собі красу без приводу. Не чекайте особливої нагоди, щоб вдягнути гарний одяг або купити букет сезонних квітів.

Романтизація життя — це не про втечу від реальності та не про створення ідеальної картинки для соцмереж, а про здатність помічати хороше там, де раніше ви проходили повз. Про чашку кави, яку можна не поспіхом випити дорогою на роботу, та відчути її аромат, про вечірню прогулянку без телефону, та вміння сказати собі, що цей момент теж вартий уваги.

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