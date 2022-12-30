Розмови з близькими на свята: як не зіпсувати стосунки, вітаючи родичів із Новим роком

Ці новорічні свята відбуваються у складній психологічній атмосфері: війна, проблеми зі світлом і теплом, втрати, розставання, відсутність роботи та звичних зручностей, серйозні зміни у свідомості та сприйнятті світу – все це не сприяє новорічному настрою.

У наш час спровокувати конфлікт із близькими можна, просто привітавши з Різдвом не того числа. Однак, незважаючи ні на що, у ці дні ми змушені зустрічатимемося і телефонуватимемо родичам та знайомим. Про те, як уникнути неприємних запитань близьких і не посваритися на рівному місці у цими святковими днями, ми поговорили з психоаналітично орієнтованою психологинею Мариною Зубрицькою.

Чому важливо підтримувати зв'язки

До 24 лютого ніхто з нас не потрапляв у ситуації, коли людині в гострому стресі просто нема куди піти за спілкуванням і підтримкою — у всіх навколо те ж лихо. Вимотаній душевно людині доводиться перебувати поряд із такими ж родичами та друзями. Усім потрібна допомога і ніхто не має ресурсу. У цій ситуації непорозуміння, конфлікти та охолодження стосунків неминучі. Добре, якщо у людей зберігається ідея, що зараз важливо зберігати зв'язок одне з одним. Можливо, не таку міцний, як раніше, але наявність зв'язку – це завжди можливість реанімувати стосунки, коли настане час.

Що таке токсичне запитання або запитання, яке може бути сприйняте як токсичне

Іноді здається, що токсичною зараз може бути кваліфікована будь-яка фраза, навіть якщо йдеться про погоду: "Як ти можеш говорити про погоду, коли тут таке..." Атмосфера напружена, тому сварки та непорозуміння майже неминучі. Універсальна порада: думати, перш ніж робити. Думати про те, яку мету переслідує запитання: отримати інформацію, змусити відреагувати певним чином, заспокоїти того, хто запитує, мовляв, у нього самого не все так погано… Якщо вас обурюють емоції після чужого запитання, добре б зупинитися на пару секунд, щоб проаналізувати: що я відчуваю? Я відчуваю це через нетактовність іншого або через те, що нейтральне запитання порушило мої невирішені проблеми?

Зараз як ніколи важливо чути іншого, приймати його відмінності. Те, що для однієї людини безневинне запитання, для іншої може виявитися важким ударом. Можливо, доведеться на якийсь час пожертвувати інформаційним складником розмов, не запитувати про терміни евакуації чи повернення, наприклад, проте можна почати говорити про те, про що раніше не заходило. Про книжки та фільми, про почуття, про плани на далеке-далеке майбутнє. Спробуйте, це може зробити взаємини набагато ближчими.

Як відповідати на токсичні запитання

Я б сказала, що відповідати краще, виходячи з думки про те, чи потрібно вам зберігати зв'язок із тим, хто запитав. Якщо так, то відповіді не повинні вбивати наповал. Чим обережніше і дбайливіше, тим надійніше. Якщо стримуватись стає складно, можна взяти паузу (сходити вимити руки, наприклад, або поставити чайник). Можна запропонувати договорити на цю тему завтра чи наступного разу, а поки що увімкнути фільм чи зайнятися чимось.

Як не спитати зайвого

Думати, навіщо запитує. Слухати, дивитися на реакцію співрозмовника, бути готовим щиро перепросити та завершити тему.

Як реагувати, коли вам починають скаржитися на життя

Більшість людей іноді скаржаться. Це абсолютно нормально. Але також більшість людей не можуть у будь-який момент присвячувати себе вислуховуванню інших — це велика душевна праця, яка потребує ресурсу. Якщо чужі скарги життя вимотують, треба рятувати свій внутрішній простір від перетягування. Стане у пригоді все та ж перерва на миття рук, чайник, необхідність зателефонувати чи написати комусь. Якщо у вас хороші стосунки з тим, хто скаржиться, можна обговорити, що ви справді співчуваєте, але у вас на сьогодні більше не міститься, давай завтра договоримо про це?

Чому скаржитися на своє життя у відповідь на скарги близьких – не найкраща ідея

Відповідати скаргою на скаргу – це знецінювати проблему того, хто розпочав розмову. Людина, яка просить про те, щоб її вислухали, переповнена горем, гнівом, образою, виною чи соромом. Щоб йому допомогти, потрібне беззастережне прийняття та співчуття, поділ почуттів. Можливо, навіть 5-10 хвилин такої взаємодії вистачить, щоб помітно стало легше. Якщо скаргу зустріти скаргою, нічого такого не станеться. Кожен залишиться зі своїм недооціненим болем.

Які слова та конструкції сприймаються однозначно як підтримка

Справді, є кілька універсальних фраз, які у будь-якому разі будуть сприйняті як підтримка:

Можна я напишу тобі завтра і знову спитаю, як справи?

Я можу допомогти тобі з цим і ось цим у такий час.

Дякую, що розповів!

Дуже рада була з тобою побачитись!

Я люблю тебе!

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