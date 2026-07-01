Сад, який лікує: як звичайна клумба може стати частиною терапії пацієнтів

Сад, який лікує / © Associated Press

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Чи може звичайний сад допомогти відновити душевну рівновагу. У медичному центрі Kettering Health Behavioral Medical Center довели, що так. Тут занедбаний зелений майданчик перетворили на терапевтичний простір, де пацієнти можуть не лише відпочити, а й знову відчути контроль над власним життям.

Фахівчиня з професійного розвитку медсестер Емі Каннінгем разом із колегами Полою Ренкін і Доном Евансом створила терапевтичний сад, який став важливою частиною психологічної підтримки пацієнтів.

За словами Каннінгем, усе почалося з великої зеленої ділянки, яка простоювала без користі. У 2024 році вона запропонувала перетворити її на місце, яке приноситиме користь і пацієнтам, і персоналу. Адже садівництво, переконана вона, саме по собі має терапевтичний ефект.

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Сад, створений спільними зусиллями

Перед початком роботи команда визначила кілька головних принципів. Простір мав бути орієнтованим на пацієнтів, терапевтичним, безпечним для психіатричного відділення, підтримуватися власними силами та створюватися завдяки пожертвам.

Навесні 2024 року стартувала благодійна кампанія, до якої долучилися працівники медичного центру та місцеві жителі. Люди приносили рослини зі своїх садів, необхідний інвентар, навіть фінансову допомогу. Частину рослин Емі придбала на сезонних розпродажах у місцевих садових центрах.

Більше, ніж просто клумби

Уже у перший сезон сад став справжнім терапевтичним простором. Тут висадили квіти, дерева та рослини, які дають їстівні плоди. Простір інтегрували у програму лікування, там проводять групові заняття, сенсорні практики та пропонують пацієнтам добровільно доглядати за рослинами.

Для тих, хто не може виходити на вулицю, встановили годівнички для птахів і висадили ароматні рослини біля вікон, щоб вони також могли взаємодіяти із природою.

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Як наголошує Каннінгем, метою ніколи не було створити красиву ландшафтну композицію. Із самого початку все було заради пацієнтів, щоб це був особистий простір, створений людьми, до якого кожен відчував би свою причетність.

Маленькі справи, які повертають відчуття контролю

За словами команди, навіть прості завдання, як от полити квіти, прополоти грядку чи посадити нову рослину, допомагають пацієнтам відчути власну значущість і повернути відчуття контролю над життям. Такі заняття здатні змінити найважчі періоди життя людини та подарувати відчуття спокою.

Ця історія ще раз нагадує, що іноді справжня терапія починається не у кабінеті психотерапевта, а серед квітів, зелені та простих щоденних справ, які допомагають людині знову відчути зв’язок із собою та світом.

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