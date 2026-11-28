Самотність — це не завжди погано: чому не кожне почуття варто «лікувати» / © www.credits

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Можна мати насичене соціальне життя, багато знайомих, роботу та родину, і водночас почуватися самотньою. Ба більше, оточення може навіть не здогадуватися про цей внутрішній стан, про це розповіло видання Psychology Today . Наприклад, після втрати близької людини, можна й стратити відчуття власної ідентичності. Зовні людина здається сильною, енергійною та незалежною. Усередині ж переживає сором через свою самотність, ніби це особиста невдача.

Самотність — не діагноз, а сигнал

Останніми роками про самотність дедалі частіше говорять як про глобальну проблему громадського здоров’я. Її навіть називають епідемією, яка неабияк впливає на соціальну ізоляцію, яка, своєю чергою, впливає на здоров’я людини.

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І така увага має свої переваги, бо допомагає говорити про проблему відкрито, досліджувати її зв’язок зі стресом, депресією, порушеннями сну та серцево-судинними захворюваннями. Для людей, чия самотність стає тривалою та виснажливою, підтримка справді може бути життєво необхідною.

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Однак є й інший бік. Коли самотність сприймають винятково як симптом, ми ризикуємо не помітити її справжніх причин. Адже іноді це не ознака психологічної «несправності», а сигнал того, що у житті бракує близькості, важливих стосунків, відчуття приналежності чи можливості бути собою.

Не кожен біль треба «лікувати»

Самотність буває різною. Вона може з’явитися після розлучення, втрати близької людини, переїзду, зміни роботи чи тоді, коли ми перебуваємо серед людей, які нас не розуміють.

У таких ситуаціях важливо не поспішати позбуватися неприємного відчуття, а спробувати зрозуміти, про що воно говорить. Можливо, нам бракує конкретної людини чи, давно занедбані стосунки потребують уваги, або ж настав момент переглянути власні бажання та зрозуміти, яким ми хочемо бачити своє життя.

Водночас це не означає, що потрібно романтизувати страждання. Якщо самотність супроводжується тривалим відчаєм, порушує повсякденне життя, позбавляє сил піклуватися про себе чи виникають думки про самоушкодження, важливо звернутися по професійну допомогу.

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Ми не завжди можемо уникнути самотності — так само як не можемо прожити життя без втрат, змін і складних емоцій. Але можемо перестати сприймати її як доказ власної неспроможності. Іноді вона підказує, чого нам бракує, які стосунки потребують уваги та в якому напрямку змінюється наше життя.

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