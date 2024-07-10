Що буде з організмом, якщо почати читати кожного дня

Розвиток звички щоденного читання є корисним з усякого погляду. Чим більше ви читаєте, тим більше розвиваєте свій мозок.

Подібно до того, як м’язи потребують регулярного руху та стимуляції, щоб запобігти атрофії, читання тренує мозок. На сторінці Medium вийшла цікава стаття присвячена читанню та його впливу на наше життя. Чи варто взагалі читати та, чи приносить воно користь.

Під час читання на певних сюжетних моментах, мозкова активність посилюється в різних областях. У міру читання активність мозку продовжується. Навіть за кілька днів після закінчення читання ці посилені зв’язки мозку особливо активні в тій його частині, яка реагує на фізичні рухи та біль.

Емпатія

Люди, які читають певний тип художньої літератури, відчувають збільшення "теорії розуму", або того, що називають здатністю підтримувати та будувати стосунки. Це відбувається, коли ви читаєте твори художньої літератури, жанру, який глибоко занурює вас у життя добре розроблених персонажів.

Емпатія часто виникає як наслідок спілкування з людьми, досвід яких відрізняється від нашого власного. Регулярне читання про інших дозволяє нам відчути інші культури, погляди та життя, які відрізняються від нашого власного.

Водночас за допомогою науково-популярних творів, таких як біографії, автобіографії чи історична документальна література, ми вчимось дивитися на світ очима іншої людини та часто саме така література може залишити незабутнє враження на наші думки.

Словниковий запас

Читання розширює вам доступ до більшої кількості слів. Чим більше ви читаєте, тим більше ви зустрічаєте нових слів, які використовуються в контексті, а також запам'ятовуєте їх значення. Ваш мозок вивчає нове слово і фактично зберігає його у вашому особистому розумовому словнику. Іншими словами, чим більше ви читаєте і чим краще ваш словниковий запас, тим краще ви будете говорити.

Зниження ризику розвитку когнітивних розладів мозку

Цікаво, що люди віком 50+ які продовжують активне читання мали менший ризик розвитку когнітивного зниження роботи мозку. Сюди підходить навіть складання головоломок чи гра в настільні ігри.

Люди, які протягом усього життя мають звичку читати, захищені від тілець Леві та амілоїдних клубків. Наявність цих речовин у мозку пов’язана зі зниженням когнітивних функцій і підвищує ризик розвитку хвороби Альцгеймера.

Зменшення стресу та тривоги

Читання лише кілька хвилин щодня значно зменшує стрес, читання протягом усього шести хвилин знижує рівень стресу більш ніж на 68%. Тривога викликає підвищення артеріального тиску, прискорене серцебиття та багато інших фізичних симптомів. Читання є майже миттєвою протиотрутою для деяких із цих фізичних симптомів.

Навіть якщо книга є напруженим трилером, коли ви берете щось для читання, у вас швидко змінюється пульс і м’язова напруга. Заглиблення в хорошу історію може позбавити вас того, що вас турбує, навіть якщо це лише на короткий час.

Що буде з організмом, якщо почати читати кожного дня / Фото: Credits

Тренування мозку

Чим більше ви читаєте, тим більше піддаєте свій мозок складному мисленню у формі метафор, абстрактних ідей і образів. Наприклад, коли ви читаєте думку іншої людини щодо певної філософії, ваш розум обробляє нові ідеї та порівнює старі, упереджені ідеї з цими новими думками.

Навички розв'язування проблеми

Бібліотеки та книжкові магазини заповнені книгами для самодопомоги, інструкціями та практичними посібниками. Немає нічого незвичайного в тому, щоб звернутися за допомогою до книги, коли ми шукаємо набір інструкцій для розв'язання проблем.

Подібно до того, як звичка регулярного читання підвищує емпатію та культурні знання, користь читання трилерів і містичних романів стає очевидною. Адже, коли розгортаються заплутані сюжети, спроба з’ясувати, хто є то - справжнє тренування мозку. Таємничі сюжети демонструють причинно-наслідкові зв’язки, стимулюючи навички критичного мислення, коли читач збирає підказки, щоб розгадати загадку.

Покращення сну

Читання може допомогти вам розслабитися та покращити сон. Читання перед сном зменшує вплив електронних пристроїв. Занадто багато часу перед екраном занадто близько до ліжка надмірно стимулює мозок і часто призводить до безсоння.

Глибоке занурення в художній твір можна порівняти зі станом посередництва, воно імітує фізичні ефекти медитації. Ваше дихання сповільнюється, серцебиття регулюється, а артеріальний тиск знижується.

Щоденне читання – це практика усвідомленості.

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