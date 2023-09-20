Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера: відома психологиня розглянула найпопулярніші моделі

Ви можете просто одягати бюстгальтер щоранку і не замислюватися над тим, чому вибрали саме цю модель. Але психологам ваш вибір може багато про вас розповісти.

Як ви вважаєте, чому ми вибираємо ту чи іншу модель бюстгальтера? Чи продиктований наш вибір зручністю та естетичними запитами, чи є інші приховані причини наших модельних переваг?

Відома психологиня Емма Кенні розповіла The Sun, як нас характеризує вибір певної моделі бюстгальтера.

Балконет

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Бюстгальтери-балконети забезпечують надійну підтримку, але дизайн може означати щось більше, ніж просто вибір зручної спідньої білизни.

Вибір такого бюстгальтера свідчить про те, що ви любите все найкраще з обох світів. Ви трохи загадкові, трохи грайливі, але завжди зберігаєте стиль. Ви людина, яка цінує естетику, але знає, де провести межу.

Планж

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Бюстгальтер із глибоким вирізом зазвичай не є повсякденним вибором, але він популярний серед тих, хто хоче носити одяг із глибоким декольте. Однак, на думку експертки, тут набагато більше задіяна підсвідомість. Якщо ви носите бюстгальтер із глибоким вирізом, то сміливим буде не лише виріз. Ви готові ризикувати й занурюватися глибоко в незвідане як у виборі одягу, так і в інших життєвих пригодах.

Вибір бра-планжу каже: "Я тут, я впевнена в собі, і в мене є таємний бік, який бачать лише деякі люди".

Пуш-ап

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Іноді нам усім треба трохи піднятися, і бюстгальтер пуш-ап, вочевидь, може вплинути не лише на гравітаційне тяжіння ваших грудей. Вибір пуш-апу – це не просто покращення ваших зовнішніх даних, йдеться про посилення вашого внутрішнього стрижня.

Ті, хто носить пуш-ап, обдаровані вродженою здатністю піднімати настрій не лише собі, а й людям навколо. У вас є заразлива впевненість і, як і у вашого бюстгальтера, у вас є сила виправити будь-яку ситуацію, приносячи позитив і трохи зухвалості, куди б ви не пішли.

Корсет

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Слідом за бумом костюмних серіалів, як-от "Бріджертони", корсети стали популярними скрізь. Але якщо ви носили їх і раніше, то це не просто так. Любителька корсетів – це суміш вінтажної чарівності й сили. У вашій особистості є класичний, позачасовий аспект. Коли ви зашнуровуєте корсет, ви не лише змінюєте свою форму, а й звертаєтеся до сильних жінок з історії, які носили корсети до вас.

Спорт

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Іноді носіння спортивного бюстгальтера неминуче, якщо ви, наприклад, записалися на заняття з фітнесу, але деякі надають перевагу практичності, яку ці бра додають до повсякденного життя. Ефективність, динамізм та енергійність – все це визначальні риси шанувальниці спортивних бюстгальтерів. Незалежно від того, чи біжите ви, щоб встигнути на поїзд, чи потієте у тренажерній залі, ваш вибір бюстгальтера повідомляє "я в русі".

Бралет

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Багато людей віддають перевагу відчуттю свободи в бюстгальтерах без кісточок і люблять мережива. Такі бра – це вільний дух світу бюстгальтерів. Легкий, свіжий і невимушений, як і його власниця. Ви, мабуть, із тих, хто танцює так, ніби ніхто на вас не дивиться, і йдете за своїм серцем, куди б воно не привело.

Бюстгальтер без бретельок

Що може розповісти про вас вибір бюстгальтера / Фото: Credits

Якщо ви виберете бюстгальтер без бретельок як основний варіант, це може дуже багато розповісти про вас як про особистість. Ви смілива, зухвала й, безперечно, легко адаптуєтеся. Якщо це ваш вибір, ви готові до будь-яких несподіванок і не боїтеся труднощів. Ви приймаєте життя з розкритими обіймами чи, як у цьому разі, з оголеними плечима.

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