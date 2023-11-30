Що робити, коли помічаєш домашнє насильство: 5 простих кроків

Боротьба з домашнім насильством – великий виклик, однак долати його допомагають навіть маленькі кроки.

Що робити, якщо стаєте свідком чи стикаєтеся з насильством? Достатньо не бути байдужими, звертати увагу на ситуації довкола та реагувати на них.

Ось набір простих кроків, які можуть допомогти.

Крок 1. Викликати поліцію

Дзвінок до поліції за номером 102 – це перша дія, яку варто виконати в екстреному випадку домашнього насильства. Правоохоронці можуть втрутитися в ситуацію, припинити насильство та допомогти постраждалій особі. Викликати правоохоронців можна також через спеціальний мобільний застосунок для жінок. Основна перевага додатку – кнопка "SOS", яка дає змогу зв’язатися з поліцією без дзвінка та автоматично визначає місцеперебування людини, яка постраждала, через геолокацію.

Крок 2. Зафіксувати

Мобільний телефон майже завжди ми тримаємо в руках – він може стати інструментом допомоги. Фото, відео чи аудіозаписи подій можуть допомогти поліції правильно кваліфікувати злочин. Або стати доказами під час розгляду справи в суді (хоча такі докази не є обов’язковими).

Що робити, коли помічаєш домашнє насильство / Фото: Credits

Крок 3. Привернути увагу

Якщо чуєте грюкіт, образи, крики про допомогу у сусідів або на вулиці – можливо, ви стаєте свідком насильства. Не знаєте, що робити?

Спробуйте привернути до ситуації увагу інших. Зверніться по допомогу до перехожих або сусідів. Розкажіть, що сталося. Попросіть викликати поліцію, зафіксувати події на телефон, якщо не можете цього зробити власноруч.

Крок 4. Порадити звернутися по допомогу

Нагадайте людині, що допомога поряд, по неї просто треба звернутися. Порадьте зателефонувати на гарячу лінію 1547, щоб отримати консультацію чи допомогу. Або знайдіть місцеву установу, яка займається проблемою домашнього насильства, та надішліть контакти / адресу. Якщо людині треба піти до поліції, суду чи адвоката – запропонуйте сходити разом.

Кожна постраждала людина має право на безоплатне отримання соціальних послуг, медичної соціальної, психологічної та правової допомоги. Втім, важливо пам’ятати, що всі послуги та допомогу постраждала людина може отримати винятково за власним бажанням.

Крок 5. Звернутися по допомогу

Насамперед постраждала від домашнього насильства людина або свідок насильства може зателефонувати до поліції за номером 102 або ж звернутися до мобільної бригади соціально-психологічної допомоги, номери для різних міст зібрані на сайті "Розірви коло".

Бувають випадки, коли може бути лячно повідомити про випадок домашнього насильства особисто. Для цього працюють гарячі лінії. Отримати підтримку або консультацію можна анонімно за номером 1547 або ж звернутися на національну гарячу лінію з попередження домашнього насильства 116 123, більше контактів ви знайдете на сайті "Розірви коло".

Дзвінки безкоштовні, а підтримку можна отримати цілодобово. В Україні існує повноцінна інфраструктура допомоги тим, хто постраждав від домашнього насильства – мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, кризові кімнати та притулки для жінок із дітьми. Все це створено і працює для того, щоб зарадити домашньому насильству та вберегти постраждалих осіб від кривдників.

Варто лише зробити крок.

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