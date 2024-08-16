Що робити, якщо новини, які ми читаємо, вибивають в нас землю з-під ніг

Перегляд новин може викликати цілу низку емоцій, від тривоги до страху. Від них не втечеш і не сховаєшся, необхідно навчитися справлятися з власними емоціями та жити далі.

Незалежно від того, чи це перегляд телевізора ввечері, чи скролінг соціальних мереж, можна з упевненістю сказати, що новини стали невід'ємною частиною нашого життя. З огляду на те, скільки тривожних подій відбувається навкруги, новинні програми чи соціальні мережі стали нас лякати, засмучувати та викликати тривожні думки. На сторінці Stylist розповіли, як реагувати та справлятися з поганими новинами, щоб вони не руйнували наше буденне життя.

Головне, що ви маєте пам’ятати, ви не самотні у подібній реакції та не єдина людина на світі, яка засмучується гортаючи стрічку новин. Статистично, люди які часто дивляться новини у 1,5 раза частіше страждають на такі тривожні симптоми, як страх або проблеми зі сном. За повідомленнями Mental Health UK і Mind, на жаль, соціальні мережі мають негативний вплив на психічний стан нашого здоров'я.

Звичайно, знати, що відбувається у світі, важливо, проте головне дізнаватися про це без шкоди для себе та свого здоров’я.

Чому ми відчуваємо тривогу, коли дивимося новини

Оскільки ми маємо безперервний доступ до телевізійних новин, вебсайтів та інших медіаресурсів, ми можемо стежити за кожною подією, що впливає на мільярди людей у всьому світі, в режимі реального часу. Часто ми мало що можемо зробити, щоб змінити те, що бачимо. Емоційно це може призвести до надмірного збудження, стресу, тривоги, хронічної злості або роздратування. В іншому випадку, це може викликати відчуття безнадійності, розпачу, заціпеніння або внутрішньої порожнечі.

Це пов’язано з тим, що відчуває наш мозок, коли ми намагаємося обробити інформацію, яку бачимо. Споглядання травматичних подій у новинах може активувати лімбічну систему нашого мозку, яка відповідає за обробку емоцій і виявлення загроз. Це викликає стресову реакцію організму, вивільняючи кортизол і адреналін, що може призвести до почуття тривоги, страху та страждань.

Як впоратися з тим, що ми бачимо

Що робити, якщо новини вибивають в нас землі з-під ніг / Фото: Credits

Встановіть межі

Встановіть обмеження на споживання новин, щоб уникнути надмірного емоційного перевантаження. Наприклад, використовуйте блокувальник сайтів, щоб контролювати час, протягом якого ви можете переглядати певні вебсайти та вимкніть спливаючі сповіщення в соціальних мережах.

Доглядайте себе

Додайте до свого тижневого розкладу всі корисні та заспокійливі практики мислення і відчуттів, заняття, що пов’язані з фізичною активністю, а також інші види діяльності, які допоможуть вам зберігати баланс і стабільність своєї психіки. Досягти цього допоможуть: творча діяльність, прогулянки на свіжому повітрі та природі, занятті власним хобі та регулярна фізична активність.

Коли ваше тіло відчуває себе в безпеці, ваші думки також стають спокійнішими.

Що від вас залежить і ви здатні контролювати

Замість того, щоб фокусуватися на подіях, які вам не підконтрольні, сконцентруйте свою енергію на тому, що ви можете змінити та зробити у власному житті. Ви ніколи не повинні відчувати провину за те, що зосереджуєтеся на власному житті та речах, які ви можете контролювати.

Зосередьтеся на чомусь хорошому

Ведення щоденника або просто роздуми про позитивні моменти вашого дня можуть допомогти відволіктися від новин. Важливо планувати наперед і думати про те, чого ви очікуєте у своєму житті. Коли ви відчуваєте сум, намагайтеся зосередитися на тому, що, попри всі травматичні події, які відбуваються, у вашому житті є багато хороших речей, які змушують вас посміхатися.

Оскільки ми - українці - живемо в умовах війни, не варто забувати, що заспокійливий ефект можна отримати від донату на ЗСУ чи допомоги дітям та людям які постраждали від російської агресії.

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