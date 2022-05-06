Що робити, якщо ви пережили зґвалтування чи насильство: поради від психологів фонду Маші Єфросиніної

Що робити, якщо ви пережили зґвалтування чи насильство: поради від психологів фонду Маші Єфросиніної

Ці поради допоможуть жінкам, які постраждали від будь-якого насилля, взяти себе в руки.

На сторінках Маші Єфросиніної і alyona alyona в Instagram опублікували спільний допис з порадами для тих, хто пережив зґвалтування і насилля, від психологів "Фонду Маша".

"Війна приносить не тільки розруху, голод, мародерство, а ще й насилля, зґвалтування та смерть. Сьогодні ніхто не застрахований від цього. Ми маємо відчувати себе захищеними та усвідомлювати, як нам діяти в таких ситуаціях. Такий план може допомогти людям. Ти можеш допомогти людям, поширивши цей план. Дякую. @masha.foundation – "Фонд Маша"", - йдеться у дописі.

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