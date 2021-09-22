Що таке самооцінка і як вона формується

Що таке самооцінка і як вона формується

Самооцінка — це феномен, із яким стикається в практиці кожен психотерапевт.

Про те, що таке самооцінка і як вона формується нам розповів психолог, психотерапевт Андрій Злотников.

Майже будь-який симптом, може бути пов'язаний із самооцінкою. Незадоволеність роботою, зарплатою, взаєминами з колегами, в сім'ї, з коханою(ми), відсутністю або незадовільними сексуальними стосунками і т.д. — можна продовжувати цей список болісних і неприємних переживань, які виникають внаслідок неадекватної самооцінки.

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Якщо вам цікаво зазирнути в кабінет психотерапевта і дізнатися, що там відбувається, то ви побачите двох осіб, одна з яких, намагається за допомогою іншої розглянути свій психологічний портрет (образ "Я"). Терапевтичний процес дозволяє виявити пласти несвідомого — вони впливають на самовідчуття, самовизначення, самоусвідомлення людини.

Коли ми знайомимося, як правило, ми маємо справу з маскою — тією звичною адаптованою до соціуму роллю, ще не з глибиною душі, а звичною захисною поведінкою індивіда. Тому робота з самооцінкою, це не тренінг, роби раз, роби два. Робота з самооцінкою — це археологічні розкопки, динамічний процес із вдивляння в себе і в своє життя.

Отже, я хотів би запросити вас до дискусії про самооцінку:

коли ви вимовляєте слово "самооцінка", яке визначення ви формулюєте?

які слова, асоціації, образи, спогади спливають у свідомості?

що ви думаєте про свою самооцінку?

якщо ви представите свою лінію життя, то, що відбувалося з вашої самооцінкою? Ви б її назвали динамічною або статичною?

У терміні самооцінки є підступ. Розгляньмо його значення, розпилявши слово на дві складники — "само" та "оцінка". Людина бере якусь тему — наприклад: я сексуально привабливий чи ні. Розміщує своє уявлення на цій шкалі. У чому підступ запитаєте ви? А в тому, що частка самостійності в оцінці себе може бути незначною. Згадаймо казку "Гидке каченя". Майбутній лебідь, навколо якого всі, і навіть мати-качка, кажуть, що він потворний, саме так починає про себе і думати. Ідентифікуючи себе з каченятами, він за об'єктивними критеріями оцінює себе, як вкрай некрасивого, потворного. Ми не такі, якими ми є (те, що ми представляємо про себе), а такі, які нам про це розповіли значущі інші.

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Самооцінка — це моє відображення в очах значущого іншого (тата, мами, дідусів, бабусь і т.д.). Цей інший (е) існує в нашому несвідомому, і на себе я дивлюся його очима і думаю про себе його висловлюваннями. Ці слова і погляди витіснені в наше несвідоме, накопичуючись там, вони мають якийсь енергетичний потенціал для реалізації. Там зароджуються патогенні переконання (Джозеф Вайсс, 1993р.), які безпосередньо впливають на поведінку людини.

Багато що з того, що говорять дорослі дітям, сприймається ними як реальність. Оскільки для дитини головна мета вижити і стати дорослим, і в цьому своєму завданні вона цілком залежить від батьків. Якщо батьки (або один з батьків) не зацікавлений в дитині, дитина вирішує, що проблема в ній. Дитина робить висновок, що вона не гідна любові, і її самооцінка падає. Цей висновок про себе робиться дитиною несвідомо і реалізується протягом життя теж несвідомо. Дорослий може вибирати таких партнерів (взаємини, ситуації), які будуть підтверджувати почуття нікчемності і незначущості.

Є два типи самооцінки:

Перший — це ситуативна самооцінка. Самосприйняття і самоуявлення коливається в плюс або мінус, залежно від зовнішнього середовища. Похвала керівника (або авторитета), успішно завершений проєкт, дорога покупка.

Другий — характерологічна самооцінка. Те, уявлення про себе, яке формувалося з дитячого віку і по теперішній час. Тоді могло зародитися почуття власної неповноцінності, невідповідності, інакшості і т.п. Життя з цим почуттям знаходило своє відображення в самоуявленні, а потім позначалося на поведінці і згодом ставало рисами характеру.

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Чим відрізняється самооцінка від впевненої поведінки? Поведінка, це те, що я демонструю зовні — в зовнішньому світі, а самооцінка, це те, що розташовується всередині мене. Впевнена поведінка є саме наслідком адекватної (або завищеної) самооцінки.

Постановлення проблематики, як правило, не задовольняє читача. Читачеві потрібен рецепт — як змінити свою самооцінку, щоб поліпшити якість свого життя. Почнемо з головної поради — запишіться на психотерапію. Не розраховуйте на кавалерійську атаку. Плануйте місяці роботи. До одних і тих самих тем доводиться повертатися раз за разом. Якісь ранки мало раз помазати йодом, потрібно доглядати протягом певного періоду.

Проживання заново в дорослому віці своїх дитячих травм дозволяє пережити і перезаписати свою особисту історію і іншими очима подивитися на світ.

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