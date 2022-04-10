Травма свідка: що це та що робити, якщо ви або ваші рідні помітили її прояви

Травма свідка: що це та що робити, якщо ви або ваші рідні помітили її прояви

Сімейна психологиня Наталія Гаєвська поділилася новими актуальними порадами.

Основні симптоми травми свідка:

1. Після перегляду шокувальних кадрів або новин ви дуже яскраво уявляєте, що це могло статися з вами або вашими близькими. Фантазії настільки реальні, що викликають страх, тривогу, стан, близький до панічної атаки.

2. Безпорадність і сором за неможливість допомогти постраждалим, або, взагалі, запобігти події. Провина за те, що вціліли.

3. Пекучий, неймовірно потужний гнів, мрії про помсту, бажання трощити речі.

4. Несподіваний спокій і порожнеча. Наслідки травми можуть наздогнати вас не одразу, а через деякий час у вигляді тривоги, фобій, нав’язливих спогадів, жахливих сновидінь.

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