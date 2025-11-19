ТСН у соціальних мережах

Секрет привабливості: чому багатьом жінкам подобаються чоловіки з животиком

Уявіть собі чоловіка, який не сидить годинами у спортзалі, не підраховує кожну калорію та не ховає свою природну фігуру під пресом, як з обкладинки глянцевого журналу. Він має «пузико», м’які боки, але при цьому випромінює впевненість і спокій. І знаєте що, багатьом жінкам такі чоловіки здаються привабливішими, ніж ідеальні «кубики» та надмірно накачане тіло.

Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
чому багатьом жінкам подобаються чоловіки з животиком

чому багатьом жінкам подобаються чоловіки з животиком / © Credits

Видання Class Lifestyle розповіло, що фізична досконалість — не завжди гарантія симпатії чи бажання серйозних стосунків. Часто привабливість прихована у характеристиках, які асоціюються з надійністю, добротою та здатністю бути турботливим партнером і батьком. Чоловіки з животиком часто сприймаються як доступніші, приязніші та менш агресивні, а це саме ті риси, які жінки підсвідомо цінують у довгострокових стосунках.

У цій статті ми розповімо, чому «пузико» стало новим трендом привабливості, які психологічні механізми стоять за цим феноменом і чому іноді трохи зайвих кілограмів роблять чоловіка ще бажанішим. Адже мова йде не про лінощі чи байдужість до власного здоров’я, а про природну харизму, комфорт у власному тілі та ті риси, які справді важливі для серйозних стосунків.

Чоловіки з животиком мають особливу привабливість і не лише фізичну.

  • 78% жінок вважають, що чоловіки з животиком впевнені у собі.

  • 47% жінок і 58% мам вважають животик новим трендом.

  • 83% матерів були б щасливі мати чоловіка з животиком.

Що цікаво, 75% самотніх жінок віддають перевагу чоловікам не з пресом, а натуральною формою тіла.

Вважається, що справжня привабливість полягає не лише у зовнішності, а й у рисах характеру. Дуже спортивні чоловіки, хоч і фізично привабливі, можуть сприйматися як менш надійні партнери, вони частіше зраджують і демонструють високий рівень тестостерону, що робить їх агресивними та домінантними.

Натомість чоловіки з животиком часто асоціюються з нижчим рівнем тестостерону. Це означає менше агресії, більше турботи, ласкавості та потенціалу бути хорошим батьком. Такі чоловіки отримують «нижчі оцінки» за фізичну привабливість, але вищі — за якості, які важливі для довготривалих стосунків, як от турбота, любов, дружність і сімейні цінності.

Отже, животик — це не недолік, а справжній тренд сучасної привабливості. Чоловіки без преса все ще можуть залишатися впевненими та привабливими, і саме такі якості жінки цінують понад зовнішню досконалість.

Мораль така, не шукайте ідеальні кубики, шукайте тепло, турботу та впевненість. Саме це робить чоловіка по-справжньому привабливим.

