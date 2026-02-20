ШІ Grok — не для підлітків: чому експерти б’ють на сполох / © Credits

Штучний інтелект уже став частиною повсякденного життя — від домашніх завдань до креативних експериментів. Але не всі ШІ інструменти однаково безпечні — про це розповіло видання SheKnows. За даними нового дослідження Common Sense Media, чатбот Grok, інтегрований у соціальну мережу X (колишній Twitter), не підходить для користувачів до 18 років. І причин для занепокоєння більше, ніж здається на перший погляд.

Якщо ви чули від підлітка слово Grok і вирішили, що це ще один аналог ChatGPT — все не зовсім так, адже саме тут і криється проблема. Grok — це не окремий застосунок для запитань і відповідей, а чатбот, вбудований у соціальну мережу, де будь-який контент може миттєво стати публічним. Така комбінація створює небезпечний коктейль.

Що таке Grok

Grok — це продукт компанії xAI, розроблений як частина екосистеми X. Він уміє:

відповідати на запитання у текстовому та голосовому форматі

генерувати зображення та відео

підтримувати «спілкування» з AI-компаньйонами, які можуть імітувати емоційний зв’язок або навіть стосунки

публікувати згенерований контент одразу в стрічці X

Саме остання функція різко підвищує ризики, особливо для підлітків, які не завжди усвідомлюють наслідки публічності.

Червоне світло для неповнолітніх

У новому звіті Common Sense Media — організації, яка спеціалізується на безпеці медіа та технологій для сімей — чітко зазначено, що Grok не є безпечним для користувачів до 18 років. Навіть за умови увімкнених «захисних» налаштувань експерти зафіксували одразу кілька системних проблем:

ненадійне визначення віку користувача

слабкий або формальний «дитячий режим»

регулярний доступ до відвертого, жорстокого або тривожного контенту

Проблема AI-компаньйонів

Під час тестування Grok було виявлено, що підлітки можуть отримати доступ до режимів, розрахованих на дорослу аудиторію. Йдеться про:

сексуалізовані діалоги

еротичні рольові сценарії

тривожний контент, який може шокувати

Проблема Grok — не в одній помилці, а у накладанні кількох ризиків одночасно: це слабкий контроль, публічність і «дружній» стиль спілкування, які створюють ідеальні умови для шкоди.

Коли «дитячий контроль» не рятує

Навіть із увімкненим «дитячим» режимом Grok може:

генерувати сексуалізовану або насильницьку лексику

давати упереджені або дискримінаційні відповіді

пояснювати небезпечні ідеї без належних застережень

Особливо тривожним експерти називають те, що чатбот не завжди коректно реагує на сигнали психологічних негараздів. У деяких випадках він не лише не спрямовував користувача до допомоги, а й фактично підкріплював шкідливі переконання.

Діпфейки

Окрема червона зона — діпфейк-зображення. Були випадки, коли Grok використовували для створення несанкціонованих зображень реальних людей, включно з неповнолітніми. Оскільки Grok має власний акаунт у X, такі матеріали можуть розлетітися Мережею за лічені хвилини без належного контролю та відповідальності.

Що це означає для батьків і підлітків

У світі, в якому технології розвиваються швидше, ніж правила безпеки, Grok — це нагадування, що не кожен ШІ створений із думкою про дітей. Експерти радять:

не дозволяти неповнолітнім користуватися Grok

відкрито говорити з дітьми про ШІ та соцмережі

пояснювати, що публічність в Інтернеті має реальні наслідки

встановлювати чіткі цифрові «кордони», а не покладатися на обіцянки технологічних компаній

Штучний інтелект може бути корисним, наснажливим і навіть повчальним, однак він не замінює відповідальності дорослих і не завжди має вбудовану етику. У разі з Grok сигнал очевидний: обережність — не перебільшення, а необхідність. І поки компанії експериментують із межами можливого, завдання батьків — захистити дітей від того, до чого вони ще не готові.