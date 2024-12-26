Шість типів прокрастинації: як визначити свій і змусити себе бути продуктивними

У вас на роботі велика презентація, а ви лише годину тому почали думати про свої тези, або ви забули спекти шоколадне печиво для шкільного ярмарку вашої дитини і чекали до півночі, щоб дістати масло з холодильника та розм'якшити його. Знаєте, що відбувається? Ви прокрастинуєте. Ми всі через це проходили, але чи знаєте ви, що кожен з нас має свій тип прокрастинації?

Прокрастинація – не універсальне явище, існують шість типів прокрастинації, і знання вашого типу може допомогти вам зрозуміти, чому ви відкладаєте справи на останню хвилину та як подолати цю проблему.

PureWow поговорив з Бет Браун, терапевткою і тренеркою зі здорового способу життя, щоб дізнатися про кожен тип прокрастинації, а також про стратегії підвищення продуктивності.

Шість типів прокрастинації:

перфекціоніст

мрійник

тривожний

творець криз

бунтівник

діяч

Браун пояснює, що прокрастинація – це поведінка, яка часто виникає через глибинну причину або почуття. Часто причиною прокрастинації може бути первинна потреба людини – безпека, різноманітність, значущість, любов, зв'язок чи зростання.

Вона підкреслює, що типи прокрастинації не збігаються з типами особистості, оскільки коли ми думаємо про особистість, то думаємо про щось стабільне або фіксоване. Типи прокрастинації, з іншого боку, пов'язані з глибинними переконаннями, минулим досвідом та іншими факторами, пояснює вона. Це означає, що у нас є здатність прокрастинувати по-різному, залежно від ситуації. І у нас також є здатність змінювати свої переконання, працювати зі складними емоціями та змінювати або виходити з нашого типу прокрастинації.

Перфекціоніст

Перфекціоністський тип прокрастинації характерний для тих, хто переобтяжений очікуваннями і може боротися зі своїми власними недосяжними стандартами, каже Браун. Перфекціоністи часто намагаються уникнути збентеження або критики, і іноді вони відкладають роботу, щоб уникнути цих неприємних почуттів. На практиці це може мати вигляд, наче людина чекає, поки все не буде ідеально організовано, перш ніж взятися до завдання, або незважаючи на бажання отримати певну роботу, зволікає, тому що вважає, що їй усе ще потрібно більше досвіду, більше освіти або що інші зовнішні фактори мають бути ідеально узгоджені, щоб вона змогла досягти успіху в реалізації своєї мети.

Як це подолати

Браун каже, що чіткі терміни можуть допомогти перфекціоністам-прокрастинаторам, тому що вони підштовхують їх не витрачати зайвий час на якесь завдання.

Для перфекціоністів-прокрастинаторів також корисна підтримка у вигляді тверджень чи нагадувань про те, що іноді зробити щось достатньо добре – це вже досягнення, що завершення роботи важливіше за її вдосконалення.

Перфекціоністи можуть кинути собі виклик, щоб подолати свою прокрастинацію, сказавши "так" можливості, перш ніж вони дізнаються, як її реалізують. За словами Браун, це, безумовно, буде для них некомфортним і потребуватиме втішання та підтримки, але це почне показувати перфекціоністові, що він здатен робити те, що дає бажані результати, навіть якщо вони не ідеальні.

Мрійник

Мрійник – це той, кому часто стає нудно з завданнями, він шукає різноманітності у своїх обов'язках і схильний недооцінювати кількість часу, яку може зайняти завдання. У мрійників часто бувають дуже великі ідеї, але мало мотивації, щоб зробити необхідну для їхнього досягнення роботу, зазначає Браун. Наприклад, мрійник може бути дуже креативним та отримувати задоволення від створення складної проєктної пропозиції. Однак коли доходить до реалізації, він може уникати початку або може зупинитися в середині виконання.

Як це подолати

Для подолання цього типу прокрастинації Браун рекомендує ставити досяжні, реалістичні цілі, нести відповідальність за конкретні етапи й терміни та ознаменовувати завершення цих цілей невеликими винагородами, які можуть допомогти мрійникам залишатися залученими й мотивованими.

Тривожний

Тривожна людина часто відкладає справи на потім через страх невдачі або негативної оцінки, і Браун каже, що іноді синдром самозванця може стати причиною такого типу прокрастинації. Тривожні прокрастинатори схильні вважати, що якщо вони не спробують виконати завдання, то не зазнають невдачі. Це може здатися полегшенням для того, хто не хоче давати раду важким емоціям, які можуть супроводжувати невдачу в чомусь. Наприклад, якщо людина хоче кинути курити, але боїться, що не зможе успішно зупинитися, вона відкладатиме й відкладатиме спроби кинути курити взагалі.

Як це подолати

Вивчення першопричини страху чи занепокоєння, які відчуває тривожний прокрастинатор, пояснює Браун, може допомогти йому краще зрозуміти та подолати свою прокрастинацію. Продумування гірших сценаріїв може бути корисним для тривожної людини, оскільки вона може зрозуміти, що очікувані почуття не такі жахливі, як вона припускала.

Тривожна людина також може отримати користь із вправ для зняття стресу, які допомагають регулювати нервову систему – медитація, дихальні вправи або проста розтяжка можуть допомогти їй вгамувати своє занепокоєння достатньо, щоб воно не заважало їй.

Творець криз

Творці криз часто навмисно відкладають роботу до останньої хвилини, описує Браун. Вони часто вважають, що адреналін від простого дотримання термінів захоплює та мотивує. Такі люди зазвичай вважають, що найкраще працюють під тиском, але творці криз часто не можуть ефективно управляти своїм часом і здатні викликати в інших непотрібний стрес.

Як це подолати

Щоб подолати цей стиль прокрастинації, Браун каже, що творець криз може фокусуватися на розподілі роботи на етапах з перервами, і це може підштовхувати людину до початку роботи.

Бунтівник

Бунтівний прокрастинатор не любить, коли йому кажуть, що робити чи як це робити, і Браун каже, що за поведінкою бунтівника часто ховаються відчуття розчарування чи гніву. Людина може не вірити, що вона має виконувати певне завдання чи що інші завдання важливіші. Бунтівник відкладає спробу виконати поставлені перед ним завдання. Наприклад, він може отримати від начальника завдання, яке, на його думку, не варте його часу, і щоб почуватися "головним", він уникатиме виконання цієї роботи так довго, як тільки зможе, поки не виявиться, що йому доведеться виконати завдання в останню хвилину.

Як це подолати

Подумайте, чому ви відчуваєте опір із приводу завдання або чому ви хочете утвердити свою незалежність у своїй роботі. Унікальний, особистий підхід до завдання може допомогти бунтівникам відчути, що вони зберегли певну автономію у своїй роботі.

Спробуйте розширити свої можливості, збалансувавши поставлені завдання з іншою роботою, яка вас надихає.

Діяч

Чи часто ви берете на себе занадто багато зобов'язань і відчуваєте труднощі з розставлянням пріоритетів? Ви можете бути діяльним прокрастинатором, який часто бере на себе занадто багато і вважає складним сказати іншим "ні". Як результат, ви уникаєте або відкладаєте завдання, тому що почуваєтеся пригніченими і не знаєте, з чого почати, каже Браун. Насправді діяльні люди часто надають однакове значення кожному завданню чи результату і можуть відчути себе паралізованими в міру накопичення роботи.

Як це подолати

Цей тип прокрастинатора може виграти, якщо навмисно виділить час на оцінювання свого робочого навантаження та визначить рівні пріоритету для кожного завдання. Визначення очікуваного результату кожного зусилля є ще одним корисним способом дізнатися, що є найважливішим.

Любителі догоджати людям, діяльні прокрастинатори часто успішні, працюючи з тренером або іншими формами підтримки, які допомагають їм долати труднощі конструктивної відмови, каже Браун.

Як визначити свій тип прокрастинації

Коли йдеться про вивчення причин прокрастинації, Браун каже, що важливо не засуджувати та не соромити себе. Прокрастинація часто є результатом глибших, складніших почуттів чи негативного самовідчуття, пояснює вона. На відміну від типів особистості, які стабільніші, типи прокрастинації можуть змінюватися чи розвиватися залежно від багатьох чинників.

Практика самосвідомості та дозволу собі бути зацікавленими щодо власної поведінки допомагають нам визначити наші звички прокрастинації. Але це може бути легше сказати, ніж зробити. Браун рекомендує працювати з тренером або терапевтом, щоб не лише визначити підходи до прокрастинації, але й дослідити першопричини, щоб безпечно проходити через складні почуття чи реакції. Звички можна змінити, лише якщо вони розглянуті і стійка зміна поведінки визначена, реалізована та підтримана.

Який тип прокрастинації є найпоширенішим

Типи прокрастинації, про які ми найчастіше чуємо, – це перфекціоніст і тривожна людина, обидва з яких можуть бути пов'язані з тривогою та страхом невизначеності. Тривога зростає та продовжує бути проблемою для багатьох підлітків, тинейджерів і дорослих, які працюють.

Розуміння більш глибоких зв'язків із прокрастинацією та робота з тренером або терапевтом у безпечному, неупередженому середовищі дозволяє людині досліджувати негативні наслідки перфекціонізму й занепокоєння, а також розвивати здорові механізми подолання та стійкі зміни способу життя. Вам усе вдасться.

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