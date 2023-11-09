Шопінг на підборах та кредитка в морозилці: 8 науково обґрунтованих прийомів заощадити гроші

Життя змушує нас скорочувати витрати, і для багатьох з нас це завдання, як кажуть, із двома зірочками. Але, виявляється, є психологічні прийоми, які допоможуть обдурити ваш мозок і змусити його економити гроші.

Тенденція жити економніше відзначається зараз повсюдно. Ми говоримо про розумне споживання, намагаємося контролювати свій вуглецевий слід та витрачати гроші тільки на потрібні речі. Але не всім вдається привчити себе до економного життя, і для тих, кому складно триматися в рамках обмеженого бюджету, психологи розробляють практичні рекомендації.

Як змусити себе витрачати менше, утримуватися від марних покупок і не відчувати водночас страшних мук, розповідає The Sun.

Надягніть високі підбори

Дослідники з американського Університету Бригама Янга виявили, що коли жінки носять високі підбори, вони докладають стільки зусиль, щоб зберігати баланс, що стають обережнішими в тому, як вони витрачають гроші.

8 науково обґрунтованих прийомів заощадити гроші / Фото: www.credits

Дослідження Journal of Marketing Research показало, що підвищена концентрація змушує жінок купувати продукти за вигіднішими цінами.

Заморозьте кредитну картку

Один із способів утриматися від спонтанних витрат — дотримуватися поради гуру економії грошей Мартіна Льюїса. Він рекомендує помістити свою кредитну картку у пластиковий контейнер з водою, а потім у морозильну камеру, щоб зробити кубик льоду.

Перш ніж щось купити, вам доведеться розморозити лід або пробити його, що знижує ймовірність того, що ви купите щось непотрібне.

Природно, в наш час, коли між вами та купівлею в інтернет-магазині всього кілька кліків, ця порада дещо втрачає актуальність. Але вихід є. Ви можете видалити всі платіжні програми з телефону, а на кредитній картці перед заморожуванням заклеїти скотчем CVV/CVC код.

Утримайтеся від кави

Дослідники з Університету Південної Флориди виявили, що споживачі, які починають день з кавою, витрачають приблизно на 50 відсотків більше, незалежно від того, чи перебувають вони на вулиці, чи роблять закупи в Інтернеті.

Кофеїн вивільняє у мозку дофамін, який збуджує розум і тіло. В результаті споживання кофеїну призводить до імпульсних покупок та збільшення витрат.

Не уникайте стресів

Було виявлено, що міркування про найнапруженіший період вашого життя значно скорочують суму, яку ви витрачаєте. Згідно з дослідженням, опублікованим у Журналі маркетингових досліджень, споживачі, які перебувають у стані стресу, купують менше, а якщо й витрачають, то з більшою ймовірністю купують предмети першої необхідності, а не предмети розкоші.

Все це завдяки гормону стресу кортизолу, який запускає реакцію "бий або біжи" і змушує нас замислитися над тим, що нам дійсно потрібно, щоб вижити. Крістіна Дуранте, доцентка кафедри маркетингу в Школі бізнесу Рутгерса в США, каже, що коли люди відчувають стрес, вони замикаються, входять у режим виживання та захищають ресурси як засіб забезпечення виживання.

Обидві руки на візку

Це може здатися випадковістю, але покупці, у яких одна рука вільна, коли вони штовхають візок, витрачають на 25 відсотків більше, ніж ті, хто міцно тримає обидві руки на ручці.

Дослідники вважають, що це тому, що продукти легше покласти у візок. Професор Закарі Естес, який керував дослідженням у Школі бізнесу Баєса при Міському університеті в Лондоні, сказав, що був шокований, виявивши, що така незначна деталь може вплинути на витрати покупців.

8 науково обґрунтованих прийомів заощадити гроші / Фото: www.credits

Не розмовляйте із продавцями-консультантами

Продавці знають всі хитрощі, щоб змусити вас купити: від заяв про те, що вони пропонують унікальну угоду, до переконання вас, що їхній продукт змінить ваше життя.

Але найкращий спосіб зберегти свої гроші в умовах напруженої ситуації — це просто мовчати у відповідь, стверджує Ларс Пернер, доцент кафедри клінічного маркетингу в Університеті Південної Каліфорнії. Якщо ви не виявите жодної реакції, продавець подумає, що його презентація не працює і здасться.

Додайте собі зморшок

Забудьте про фільтри для видалення зморшок на фотографіях, натомість додайте їх за допомогою спеціальної програми. Згідно з експериментом, опублікованим у Журналі маркетингових досліджень, учасники, яким показують фотографії того, який вони матимуть вигляд через кілька десятиліть, з більшою ймовірністю покладуть гроші на свої пенсійні рахунки або на депозит, а не витратить їх зараз.

Психологиня Ганна Серджент каже, що дослідження показують, що навіть уявлення себе старшим може спонукати вас ухвалювати рішення, які будуть корисні для вашого довгострокового добробуту та фінансових цілей.

Призначте собі день для грошей

Венді Де Ла Роза, учена-біхевіористка з лабораторії Common Cents при Вортонському університеті, яка допомагає людям з низькими доходами отримати фінансовий добробут, рекомендує просто зараз відзначити в календарі день, який ви присвятите реорганізації своїх фінансів. Використовуйте цей день, щоб переглянути свої витрати, скасувати всі підписки, які ви не використовуєте, та пошукати доступні бюджети для кожної з ваших категорій витрат, від їжі до рахунків та одягу.

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