Шопінг замість терапії: чому ми купуємо зайве, коли нам зле

Шопінг замість терапії / © www.credits

Реклама

Можливо вам знайома ситуація, коли день видався виснажливим, настрій на нулі, а нова сумка, косметика чи спонтанне замовлення в улюбленому магазині раптом здаються саме тим, чого бракувало для щастя. На кілька хвилин стає легше, проте згодом ейфорія минає, а на її місці можуть з’явитися розчарування, почуття провини чи запитання «Навіщо це?».

Імпульсивність не завжди пов’язана з грошима. Іноді ми їмо без голоду, шукаємо гострих відчуттів, записуємося на спонтанну процедуру чи вирішуємо кардинально змінити зовнішність. Такі дії можуть бути звичайними проявами цікавості та бажання новизни. Проте іноді вони стають способом заглушити емоції, з якими складно залишатися наодинці, про це розповіло видання HELLO!

Реклама

Психологиня Естер Боада закликає не поспішати з висновками та не навішувати на себе ярлики. Щоб зрозуміти, чому ми діємо імпульсивно, важливо дивитися не лише на саму поведінку, а й на те, яку потребу вона допомагає задовольнити.

Реклама

Висока чутливість

Високочутливих людей часто уявляють тими, хто уникає шуму та великих компаній. Їм справді може бути складніше переносити голосні звуки, емоційні ситуації чи тривале спілкування. Після насиченого дня таким людям нерідко потрібен час наодинці, щоб відновитися.

Проте людська психіка значно складніша за прості типології. Деякі високочутливі люди водночас відчувають сильну потребу у нових враженнях, незвичних переживаннях і яскравих емоціях. У психології це пов’язують із прагненням до яскравих відчуттів. Проте, тут маємо відзначити, що високочутливість сама по собі не означає схильності до імпульсивного шопінгу.

Тож якщо ви гостро реагуєте на зовнішні подразники, проте водночас любите спонтанні подорожі, яскраві події чи незвичні покупки, це не обов’язково суперечність. Людина може одночасно потребувати спокою та шукати новизни — головне, як саме вона задовольняє ці потреби.

Мозок любить миттєву винагороду

У поясненні імпульсивної поведінки часто згадують дофамін — нейромедіатор, який бере участь у системах мотивації, навчання та винагороди. Уявімо знайомий сценарій, ви бачите красиву річ, уявляєте, який вигляд вона матиме у вашому гардеробі, додаєте її до кошика та оформлюєте замовлення. Сам процес пошуку, передчуття купівлі та очікування посилки може приносити задоволення ще до того, як ви отримаєте товар.

Реклама

Коли людина втомлена, нудьгує чи переживає стрес, така швидка винагорода може здаватися дуже привабливою. Подібним чином працюють і деякі інші звички, наприклад, перекус без голоду, нескінченне гортання стрічки чи спонтанне рішення зробити щось радикальне. Однак не варто зводити імпульсивність лише до дофаміну чи вважати її ознакою певного психологічного стану. На поведінку впливають різні чинники, від настрою та звичок до середовища, особистого досвіду та доступності миттєвих винагород.

Шопінг-терапія чи спроба втекти від емоцій

Коли ми купуємо речі, які нам подобаються, — це цілком нормально. Нова сукня може підняти настрій, незвичайна прикраса — стати способом самовираження, а спонтанна зміна образу — символізувати важливий життєвий етап. Проблема виникає не через сам факт купівлі, а через те, яку роль вона відіграє у житті.

Іноді люди роблять це, щоб швидко впоратися з внутрішнім дискомфортом. Такі дії можуть тимчасово відволікати, заспокоювати чи створювати відчуття контролю. Наприклад, після конфлікту з близькою людиною ви можете захотіти купити щось приємне. Якщо це просто маленька радість, яка не створює проблем, нічого страшного, проте якщо щоразу після сварки ви витрачаєте гроші, яких не можете собі дозволити, варто замислитися, чи не стала річ способом уникнути переживань.

Іноді за імпульсом ховається зовсім інша потреба:

Реклама

Втома. Вам потрібен сон або відпочинок, а не чергова купівля.

Самотність. Хочеться близькості, уваги чи розмови, проте замовлення в інтернеті дає лише коротке відчуття задоволення.

Нудьга. Бракує нових вражень, творчості чи цікавого заняття.

Перевантаження. Потрібні тиша, пауза та можливість побути без зайвих подразників.

Емоційне напруження. Важко розібратися у власних почуттях, тому хочеться якомога швидше перемикнути увагу.

Зрозуміти причину — не означає заборонити собі всі маленькі радощі. Це можливість знайти більше способів піклуватися про себе, щоб шопінг або їжа не ставали єдиними доступними інструментами.

Як зупинити імпульсивні закупи

Спроба просто наказати собі більше нічого не купувати може бути малоефективною, особливо якщо шопінг став звичним способом справлятися з емоціями.

Зробіть паузу перед купівлею. Коли виникає бажання негайно натиснути кнопку «Замовити», дайте собі трохи часу. Відкладіть все хоча б на кілька годин або до наступного дня, якщо це можливо. За цей час запитайте себе, чи справді вам потрібна ця річ, чи хотіли ви її раніше та що ви відчуваєте просто зараз. Озвучте емоцію, яку відчуваєте. Іноді ми кажемо собі «хочу щось купити», хоча насправді відчуваємо тривогу, роздратування, нудьгу чи виснаження. Спробуйте конкретніше сформулювати свій стан, наприклад, «Я засмучений(а) після розмови», «Я перевтомився(лася)», «Мені самотньо» чи «Я хочу перемикнутися». Саме розпізнавання емоції може стати першим кроком до того, щоб обрати відповідний спосіб підтримки. Знайдіть альтернативу. Якщо вам бракує відпочинку, спробуйте прогулянку, теплий душ або ранній сон. Якщо хочеться новизни — заплануйте маленьку пригоду, відвідайте нове місце чи спробуйте творче заняття. Якщо ви сумуєте за спілкуванням, напишіть людині, з якою давно хотіли поговорити. Не існує універсальної заміни шопінгу, важливо знайти те, що відповідає саме вашій потребі, а не просто відволікає на кілька хвилин. Звертайте увагу на повторювані сценарії. Спробуйте протягом кількох тижнів коротко записувати, коли виникає бажання щось купити, що ви відчували перед цим і як почувалися після. Можливо, ви помітите закономірність, наприклад, найчастіше замовляєте речі пізно ввечері, коли втомлені, чи витрачаєте більше після складних робочих днів. Такі спостереження допоможуть краще зрозуміти власні тригери та заздалегідь подбати про себе. Встановіть фінансові кордони. Якщо імпульсивні витрати впливають на бюджет, визначте суму, яку можете витрачати на необов’язкові закупи без шкоди для основних потреб. За потреби вимкніть рекламні сповіщення, приберіть збережені платіжні дані чи відпишіться від розсилок, які провокують спонтанні замовлення.

Якщо імпульсивні закупи регулярно призводять до боргів, конфліктів, сильного почуття провини чи відчуття втрати контролю, не обов’язково намагатися впоратися самотужки.

Психолог допоможе дослідити, які емоції та життєві обставини підтримують цю звичку та знайти інші способи задовольняти ті самі потреби. Важливо не просто прибрати певну поведінку, а зрозуміти, яку функцію вона виконувала.

Новини партнерів

Новини партнерів