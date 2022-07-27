Скільки має тривати горе: як зрозуміти, що ваша реакція на смерть стала нездоровою

Тривале переживання горя було нещодавно додано до Діагностичного та статистичного посібника з психічних розладів, опубліковане Американською психіатричною асоціацією, в якому визначаються та класифікуються психічні розлади.

Зрозуміти, що переживання горя затягнулося і людині потрібна допомога фахівця досить важко. Але зараз описали різницю між нормальним рівнем горя і тим, коли жалоба стає розладом, який впливає на здатність нормально жити.

При тривалому розладі горя людина, яка пережила втрату, може відчувати сильну тугу за померлим або заклопотаність думками про померлого, у дітей та підлітків це проявляється трохи інакше, їх переслідують думки про обставини смерті близької людини. Такі реакції відбуваються більшу частину дня, майже щодня протягом мінімум місяця і заважають соціальній, професійній або іншим важливим сферам життєдіяльності. Тривалим переживання горя може вважатися, коли подібні стани спостерігаються через понад 6 місяців після смерті близьких у разі, якщо йдеться про дітей та підлітків, або більше 12 місяців, якщо йдеться про дорослих.

Втрата коханої людини змінює життя, ми знову вчимося справлятися і з повсякденними турботами, і зі своїм горем. Реакція на втрату близької людини індивідуальна для кожного, і немає жодних обмежень у часі, як довго вона може тривати. Однак у деяких людей горе зовсім не зменшується з часом, і для цієї меншості симптоми можуть бути досить серйозними, щоб заважати їхній здатності функціонувати у повсякденному житті.

Джейн Мюррей, менеджер служби психологічної допомоги, розповів DailyMail, як визначити, що ваша реакція на смерть стала нездоровою.

Відчуття, що частина вас померла

Деякі люди не можуть зосередитись ні на чому, крім факту смерті або обставин смерті близького, інші не можуть прийняти той факт, що смерть необоротна. Також поширена реакція – звинувачувати себе за те, що трапилося з людиною, яка померла.

Дуже часто люди відчувають, що втратили частину себе і більше не можуть вважати себе цілісною особистістю, втрачають інтерес до роботи або хобі, яке раніше розділяли з померлим. Життя їм здається нестерпно важким, вони більше не повною мірою переживають повсякденні відчуття і мають із собою глибоку порожнечу.

Відмова приймати реальність смерті

Невіра – це відмова визнати щось реальне чи істинне. Ця емоція часто спричинена шоком. Невіра, яка може бути за смертю близької людини, описується як адаптивна і тимчасова реакція. Як правило, люди можуть так реагувати, якщо смерть близької людини сталася раптово.

Лікарі пояснюють, що така реакція захищає людину від болю втрати і дозволяє їй, що залишився живим, виконувати всі необхідні дії, які йдуть за смертю близького.

Прийняття хворобливої реальності не відбувається швидко чи легко, і це може бути складним процесом. Однак прийняття реальності має прийти з часом, і, якщо цього не відбувається, це ознака того, що скорботній людині потрібна додаткова допомога.

Уникнення нагадувань про те, що сталося

Коли кохана людина йде, ті, хто залишився, стикаються з травмуючими спогадами, хворобливими емоціями, проблемами, вторинними втратами тощо. Це може бути неймовірно переважним і всепоглинаючим, тому, щоб уберегти себе від хворобливих спогадів, люди можуть штучно виключити зі свого життя все, що нагадує про близьку людину, що пішла.

Джейн згадує жінку похилого віку, яка разом зі своїм чоловіком прожила дуже щасливе спільне життя, але через два роки після його смерті вона відчула, що її емоції були такими ж сильними, як і в день його смерті. Вона стала замкнутою та соціально ізольованою, боячись зайнятися хобі, яке раніше їй подобалося. Тривале уникнення тригерів було її способом стримувати свої емоції.

Сильний емоційний біль, пов'язаний зі смертю

Горе може вразити людей з повною силою, змушуючи їх багато плакати чи відчувати, що вони не справляються. Люди можуть переживати, що почуття настільки переповнюють їх, що не знають, як із нею жити.

Почуття можуть виявлятись через сильні емоції, зокрема, через гнів.

Хоча ви знаєте, що об'єкт вашого гніву не винен, ваші почуття в цей момент надто сильні, щоб роздумувати здорово. Коли ці емоції стихнуть, ваш мозок дасть волю іншим емоціям, які ви маскували гнівом.

Важко продовжувати жити

Деяким людям може бути важко продовжувати жити та отримувати задоволення від того, чим вони раніше насолоджувалися. Вони можуть дистанціюватися від соціуму, сім'ї та друзів, стаючи дедалі самотнішими. Їм може здаватися, що якщо вони продовжать жити далі, вони почуватимуться винними за те, що живуть без коханої людини.

Джейн згадує джентльмена середнього віку, дружина якого померла 18 місяців тому. Він розповів свою історію, приніс фотографії та згадував – часто зі сльозами – щасливіші часи, але поступово почав вірити, що життя без неї фізично не означає, що він більше її не любить.

Емоційне оніміння

Емоційне заціпеніння – це стан, у якому ви не відчуваєте та не виражаєте емоцій. Часто це почуття носить тимчасовий характер, та все ж для деяких емоційне оніміння стає стратегією захисту від подальшого емоційного чи фізичного болю.

Воно може принести тимчасове полегшення, але, якщо не навчитися справлятися з важкими почуттями, може призвести до тактики заперечення та уникнення.

Заціпеніння проявляється в нездатності повною мірою брати участь у житті, у відчуженні відчуженості від інших, у фізичному та емоційному спустошенні, а також у труднощах із переживанням позитивних почуттів, таких як щастя.

Основна характеристика емоційного оніміння полягає в тому, що людина віддає перевагу ізоляції і все більше йде в себе.

Втрата сенсу життя

Смерть може викликати безліч емоцій та питань, включаючи те, у чому сенс життя і що відбувається після смерті. Життя може здаватися швидкоплинним, і пережитий біль змушує людей поставитися фундаментальними питаннями.

Коли хтось сумує і відчуває суміш сильних і виснажливих емоцій, ці питання можуть викликати уяву суворі та зухвалі відповіді. Не маючи можливості відповісти на такі екзистенційні питання, як сенс життя, ці люди можуть схилятися до остаточної відповіді, що життя безглузде, і вірити, що в ньому немає сенсу.

Відчайдушна самота

Воно виникає, коли почуття самотності та соціальної ізоляції продовжується протягом тривалого періоду часу.

Він характеризується постійним і невблаганним почуттям самотності, віддалення чи відділення від інших, і навіть нездатністю встановити емоційну зв'язок більш глибокому рівні.

Це може супроводжуватися почуттями, що глибоко вкоренилися, невпевненості в собі, низькою самооцінкою або соціальною тривожністю, що буває вкрай виснажливо і впливає на всі сфери життя людини.

Невдалі спроби повернутися до соціуму можуть ще більше посилити ситуацію. У важких випадках це також може призвести до проблем зі сном, ослаблення імунної системи, розладу харчової поведінки та багато іншого.

Як впоратися, якщо ви або близька людина переживаєте горе

Перед тим як звернутися до фахівця, ви можете спробувати самостійно впоратися з проблемою, для цього спробуйте дотримуватися таких рекомендацій:

знайдіть людей, які готові вас підтримати, і залишайтеся з ними: це допоможе впоратися з почуттям самотності або ізоляції, які можуть виникнути після втрати коханої людини;

встановіть чіткі межі: це включає визнання того, що ви, можливо, не готові виконувати всі свої звичайні зобов'язання, чи то на роботі, чи в суспільному житті. Важливо бути добрим до себе і зробити власний емоційний добробут пріоритетом, коли ви боретеся з горем, що затяглося;

подумайте про те, щоб зайнятися новим хобі чи інтересом. Вам може бути важко продовжувати регулярні заняття чимось, чим ви колись насолоджувалися разом із коханою людиною. Можливо корисно розпочати нове хобі чи знайти іншу роботу;

намагайтеся не розчинятися у будь-яких мріях про померлого. Звичайно нудьгувати за коханою людиною, але марно весь час думати про те, що було б, якби вона все ще була з вами;

почитайте померлих у певний час, наприклад, у день їх народження та річницю смерті. Встановлення ритуалів скорботи, таких як випускання повітряних кульок, запалення свічок, приготування їх улюбленої страви, може бути способом зберегти їх у пам'яті та зберегти емоційний зв'язок з ними особливо важливі моменти, продовжуючи при цьому жити далі;

прийміть свою втрату і природний смуток, який піде за нею. Дайте собі безпечний час і місце, щоб глибоко сумувати, визнаючи свої почуття та висловлюючи свої емоції, а не намагаючись їх уникнути чи стримувати сльози. Дозволивши собі випробувати ці почуття, ви зрештою дозволите їм стати менш важкими та травматичними.

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