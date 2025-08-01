Сконцентруйтеся на чомусь одному: чому багатозадачність заважає продуктивності і шкодить здоровʼю мозку

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Чи траплялося вам гортати сторінки на телефоні під час перегляду шоу та одночасно розмовляти з кимось? Або, можливо, ви намагаєтеся завершити проєкт на роботі під час зустрічі в Zoom та відповідаєте на повідомлення під час приготування ранкової кави, не кажучи вже про те, щоб одночасно обідати й працювати.

Більшість із нас відчуває, як наша увага одночасно розтягується в багатьох напрямах. Нам казали, що багатозадачність є надзвичайно важливою частиною працевлаштування та продуктивності. Але чи справді це найкращий спосіб?

Багатозадачність завжди буде частиною нашого життя, але зараз навички монозадачності важливіші, ніж будь-коли. Чому це так, пояснює Нealthline.

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Що таке монозадачність

«Моно» означає «один». Це означає робити лише одну річ за раз. Це звучить просто, але це більше, ніж просто викреслювати справи з наших списків справ — це про повернення нашої роздробленої уваги.

На противагу цьому, «багатозадачність» — це термін, який почали використовувати приблизно в 1960-х роках для опису комп’ютерів, що виконують кілька завдань одночасно. З розвитком технологій від того часу багатозадачність стала окремою культурою.

Чому варто займатися монозадачністю

Ми обробляємо величезну кількість інформації між школою, роботою, соціальними мережами, новинами та особистим життям. Багатозадачність, зокрема, поширена серед людей усіх вікових груп, не лише у дітей та молоді. Це може призвести до когнітивного перевантаження або інформаційного перевантаження, що може спричинити туман у мозку, погіршення пам’яті та вигорання.

В опитуванні 2000 осіб понад половина продовжувала працювати під час відпустки. Це може збільшити розмиття меж між роботою та відпочинком, що ще більше ускладнює відновлення після когнітивного перевантаження.

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Хоча реакція на стрес від багатозадачність ще не була широко вивчена, рандомізоване контрольоване дослідження 2023 року стало першим комплексним дослідженням біологічних реакцій людей на стрес на багатозадачність та перерви в роботі в контрольованих експериментальних умовах.

Результати дослідження показують, що ми можемо адаптуватися до стресу від виконання кількох справ до певної міри. Але потенційно шкідливі наслідки можуть виникнути, коли стрес від багатозадачності стає хронічним.

Монозадачність — це спосіб полегшити частину цього стресу для вашого мозку, але це м’яз, який, можливо, доведеться відновити. Монозадачність може допомогти:

зменшити стрес;

зменшити перевантаження списком справ;

покращити стосунки;

покращити якість роботи;

Як виконувати монозадачність

Ми всі народжуємося чудовими монозадачниками. Діти мають природну здатність бути присутніми та зосереджуватися на одній речі за раз.

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Відновлення вашої здатності виконувати монозадачність може спочатку здатися дивним, але якщо ви почнете з практики зі звичайними речами, вам буде легше зосередитися на складніших речах.

«М’язи» монозадачності потрібно тренувати за допомогою основних видів діяльності, таких як читання, ходьба, слухання, сон, їжа, навчання, викладання, творчість тощо.

По суті, зосередьтеся лише на одній речі. І так, вам, ймовірно, доведеться відкласти телефон, щоб це зробити.

Переведіть телефон у режим «не турбувати» та спробуйте виконати ці монозадачності:

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Зробіть 10-20-хвилинну прогулянку: не слухайте музику чи подкасти, не вигулюйте собаку, не фотографуйте. Просто відчуйте, як ваше тіло ходить, дихайте та слухайте природні звуки навколо вас. Спочатку вам може бути нудно, і це нормально — ви розвиваєте свої монозадачні м’язи.

Харчуйтеся усвідомлено: знайдіть час, щоб зробити перерву на приймання їжі без будь-яких відволікальних факторів (цифрових чи інших). Знайдіть час, щоб насолодитися їжею та повільно пережовувати, вбираючи весь її смак, шматочок за шматочком.

Зверніть увагу лише на одне: виділіть 15 хвилин, щоб спостерігати захід сонця, схід сонця або хмари. Вивчіть дерево чи витвір мистецтва. Реально подивіться та зверніть увагу на все, що ви можете про це помітити.

Такі дії, як пазли, розмальовки або навіть домашні справи, такі як прибирання посуду чи складання білизни, також чудово підходять для практики монозадачності.

Протиотрута від цифрового перевантаження

Жодна реклама чи сповіщення не з’являтимуться на сторінках паперової книги. Читання заспокоює мозок і може навіть допомогти вам жити довше, якщо ви зробите це щоденною звичкою: встановіть таймер на 10 хвилин, вимкніть телефон і відкрийте книгу. Ось і все. Переходьте до триваліших сеансів читання, коли відчуєте себе готовими.

Якщо ваша увага відволікається, обережно поверніться до теперішнього моменту: вашої книги.

Монозадачність може допомогти нам досягти більшого з меншим стресом, а часто з більшою ясністю, якістю та зосередженістю. Це зводиться до використання нашої уваги, а зрештою і нашої енергії, з метою.

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У міру того, як ви відновлюєте свою здатність виконувати монозадачність, зрештою, бажання виконувати багато завдань одночасно зникне, і саме тоді ви зрозумієте, що повертаєте певний контроль над власною увагою. Ваш мозок буде вам вдячний.