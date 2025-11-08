Скролінг заради виживання: чому нам так подобається дивитися кулінарні відео / © Associated Press

Сьогодні це почуття набуває нового життя — у коротких кулінарних відео, які ми без зупину дивимося. Замість телевізійних шоу про високу кухню — 15-секундні рецепти на TikTok із бюджетних продуктів. І це вже не просто розвага, а форма виживання та емоційної підтримки, про це розповіло видання Psychology Today.

Коли стрічка стає кулінарною книгою

Мільйони користувачів по всьому світу регулярно шукають у соцмережах ідеї для дешевих і поживних страв. Хештеги на кшталт #стравизкомори, #бюджетнірецепти, #доступнаїжа об’єднують спільноти, де кожен ділиться знанням: як вижити, не відмовляючись від смаку.

Це — нові кулінарні школи виживання, де рецепт — це не просто спосіб приготувати вечерю, а історія про гідність. Ви не самотні, якщо ваш продуктовий кошик не із делікатесного магазину. З того, що маєте, можна зробити щось смачне, ніби кажуть нам ці відео без слів.

Соцмережа — нова «кухня солідарності»

У 2020-х роках, коли ціни на продукти почали невплинно зростати, а соціальні програми скорочуватися, онлайн-кулінарія стала чимось більшим, ніж хобі. Вона стала мовою виживання, способом відчути контроль над власним життям.

Психологи пояснюють цей феномен просто, адже коли ми готуємо чи дивимося, як хтось готує, ми відчуваємо турботу, навіть якщо вона не спрямована на нас. Кулінарні відео стали нашими антистрес ритуалами. Вони створюють ілюзію порядку у хаотичному світі, ось чіткий список інгредієнтів, зрозуміла послідовність дій, передбачуваний результат. У час, коли так багато речей здаються некерованими, це — терапія.

Їжа як творчість і самоцінність

Для багатьох творців контенту кулінарія — це тиха форма самоповаги. Готувати з того, що є під рукою, — означає не відмовляти собі у красі життя навіть під час економічної бурі. Звичайна страва може стати символом гідності, як от підсмажений хліб, домашній суп, запечена картопля з цибулею — усе це маленькі акти турботи про себе.

Емоційна пожива

Кулінарні відео в TikTok і Reels — це не лише рецепти. Це визнання спільного досвіду. Вони ніби кажуть, що ми з усім впораємося І для глядача, який теж підраховує витрати, це — полегшення.

Такі відео допомагають відчути приналежність, навіть якщо глядач нічого не готує сам. Це форма взаємної емпатії, де «лайк» стає жестом підтримки: я бачу тебе, я теж рахую копійки, я розумію.

Але є ризик, коли емпатія стає контентом, вона може втратити реальну силу. Чи йде «видимість проблеми» далі за межі екрана, чи перетворюється вона на дію — пожертву, волонтерство, реальну допомогу тим, хто знімає ці відео не заради тренду, а з потреби.

Кулінарні відео стали сучасними історіями виживання. Вони не лише показують, що можна смачно готувати навіть із найскромнішого набору продуктів, вони нагадують нам, що дбати про себе й одне про одного — це теж рецепт. І, можливо, саме ця «спільна кухня» у стрічці Instagram — наша нова форма людяності.