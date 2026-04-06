106
2 хв

Сміятися з себе — нова суперсила: чому незручні моменти роблять нас привабливішими

Якщо вам знайома ситуація, коли ви спіткнулися на рівному місці, привіталися не з тією людиною чи забули ім’я знайомого, то скоріше за все, перша реакція зазвичай одна — бажання провалитися крізь землю. Проте сучасна психологія каже інше.

Станіслава Бондаренко
Ми звикли прагнути ідеальності у соцмережах, роботі чи спілкуванні. Будь-яка помилка здається катастрофою. Але правда у тому, що незручні моменти — частина життя кожного з нас. Про це розповіло видання Real Simple.

Нове дослідження доводить, що те, як саме ми реагуємо на ці моменти, значно важливіше, ніж самі помилки.

Що показало дослідження

У дослідженні взяли участь понад 3000 людей. Їм пропонували уявити різні безневинні ситуації, наприклад, людина врізалась у скляні двері, помахала «не тому» знайомому чи зробила дрібну соціальну помилку.

Потім учасники оцінювали реакції, як-от ніяковість і сором або легкий сміх над собою. Результат виявився несподіваним, але дуже показовим. Людей, які сміялися з себе, сприймали як привабливіших, компетентніших і щиріших. А тих, хто сильно ніяковів — як тих, хто «перебільшує проблему».

Психологиня Овюль Сезер у своєму дослідженні пояснює, що сміх у таких ситуаціях сигналізує, що помилка — дрібниця, а людина почувається впевнено.

Однак, є виняток — якщо ситуація серйозна чи хтось постраждав, сміх буде недоречним. Головне — адекватність реакції масштабу ситуації.

Як працює самоіронія

Психологи пояснюють це кількома причинами.

  • Ми переоцінюємо увагу інших. Є поняття «ефект прожектора» — коли нам здається, що всі дивляться саме на нас. Насправді ж більшість людей зайняті собою та швидко забувають чужі незручності. Те, що здається вам катастрофою, для інших — секундний епізод.

  • Сміх знімає напруження. Коли ви смієтеся, людям поруч стає комфортніше, ситуація «розряджається» та зникає соціальна напруженість. Це ніби сигнал, що все ок і нічого страшного не сталося.

  • Ознака внутрішньої впевненості. Клінічні психологи зазначають, що людина, яка може посміятися з себе, демонструє емоційну стабільність, психологічну безпеку та зрілість. Іншими словами, ви не крихкі.

Коли ми сильно ніяковіємо, інші починають відчувати дискомфорт, ситуація здається «масштабнішою», ніж є, і люди не знають, як реагувати. У результаті момент затягується та сильніше запам’ятовується.

Як навчитися правильно реагувати

  • Прийміть, що помилки — нормальні

  • Не драматизуйте дрібниці

  • Дозвольте собі посміхнутися у моменті

  • Пам’ятайте, що ніхто не ідеальний

І найголовніше, не намагайтеся уникати незручностей за будь-яку ціну. Бо саме у цих моментах проявляєтеся справжні ви.

Людей люблять не за ідеальність, а за живість, щирість і здатність залишатися собою навіть у незручних ситуаціях. Тож наступного разу, коли зробите маленьку помилку, не поспішайте червоніти. Можливо, це ваш шанс показати найсильнішу версію себе.

