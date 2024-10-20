Техніка "обійми метелика": соматична практика для полегшення стресу

Сучасне життя розвивається у швидкому ритмі та сповнене постійних стресів, тому важливо знайти спосіб зняти напруження і повернути собі внутрішню гармонію.

На сторінці nata.smirina розповіли про один із методів і технік під назвою "обійми метелика", яка здатна полегшити стрес, усунути травматичні синдроми та допомогти впоратися з емоціями.

Що таке "обійми метелика"

Ця проста вправа полягає в схрещуванні рук і спиранні середніх пальців на ключицю. Потім починається двостороннє постукування, яке активує та інтегрує інформацію з обох півкуль мозку. Дослідження показують, що така двостороння стимуляція краще допомагає мозку обробляти тривожні спогади, емоції та переживання.

Як виконати вправу

Сядьте або встаньте, закривши очі, якщо вам так комфортніше. Спрямуйте середні пальці вгору під ключицю. Виконуйте м'які удари пальцями, чергуючи праву і ліву руки. Зверніть увагу на реакції вашого тіла, чи з'являється зітхання, можливо, ви позіхаєте, чи відчуваєте тепло. Ці реакції свідчать про те, що ваша нервова система починає звільнятися від накопиченої травми. Вправа може тривати від 30 секунд до 3 хвилин. Цього буде достатньо, щоб відчути позитивні зміни.

Додаткові техніки для заспокоєння

Для посилення ефекту ви можете додати звук "Ммм". Промовляння цього звуку під час вправи активізує блукаючий нерв. Звук власного голосу також допомагає знизити рівень тривоги та депресії.

Коли та чому варто використовувати цю техніку

Вправа "обійми метелика" може стати гарною практикою під час стресових ситуацій, переживань або емоційних сплесків. Ви можете виконувати її в будь-який час і будь-де. "Обійми метелика" – доступний та ефективний спосіб покращити ваше самопочуття і зняти стрес.

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