Сором і провина — корисне чи токсичне переживання

Більшість життєвих ситуацій і їхня інтерпретація самою людиною створюють одночасне переживання сорому і провини.

Про те, що собою являє сором і вина, розповів нам психолог, психотерапевт Андрій Злотников.

Почнемо з хороших новин. Сором і провина несуть в собі корисну функцію. Уявіть собі людину, у якої немає цих переживань. Кого ми отримуємо? Перверт, садиста, психопата, аб'юзера. Йому не знайомі муки совісті, каяття, співчуття. Ця людина не відчуває кордонів. Вона не розуміє, де своя свобода закінчується і починається свобода іншого. Сором і провина олюднюють особистість і роблять суспільство безпечним.

Сором — це охоронець нашого гідності. Синонімом гідності в цьому разі може виступати ідентичність. Це все те, що я зараховую до свого "Я" — сім'я, національність, релігія, спортивний клуб і т.д.

Фразеологізм — "Ви наступили на хворий мозоль" демонструє, що відбувається з людиною, яку охоплює сором. Тут не до сміху, порушено кордони особистості (фізична, психологічна, соціальна), хворобливе відчуття сорому, відкидання, образи. Неначе спрацьовує сигналізація під назвою "зі мною так не можна" і/або "я не хочу бути такою людиною".

Сором — це те почуття, яке дозволяє нам розпізнати маніпуляцію. Нагадаю, що маніпуляція — це спонукання до дії, переживання емоцій, без пояснення причин. Наприклад, "якийсь піджак в тебе дивний, ти його у секондхенді купив?". Тут маніпулятор намагається викликати переживання сорому і неповноцінності у співрозмовника. Але чим хороша сигналізація — коли вона спрацьовує, ти знаєш що робити. Палітра відповідей величезна: від мовчання з нетямущим поглядом до "секондхенд — дуже цікаво. Звідки такі пізнання?".

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Маріо Якобі (юнгіанський психоаналітик) виділяє дві функції сорому — оберігати нас від порушення громадського угоди (тобто існувати в суспільстві, де є закон, мораль, етика) і проживати почуття своєї ідентичності, пізнавати правду про себе.

Перейдімо від корисних функцій сорому і провини, до того, як ці почуття можуть нам заважати відчувати радість і повноту життя. Як розрізнити сором і провину? Багато фахівців вживають їх як слова синоніми, але відмінність така — сором пов'язаний з ураженоою самооцінкою (образом "Я"), а провина з поведінкою (я зробив, щось неправильне). Тому переживати сором набагато болісніше, ніж провину.

Більшість життєвих ситуацій і їхня інтерпретація самою людиною створюють одночасне переживання сорому і провини. Наприклад, "Я не можу дозволити собі купити дівчинці підлітку куртку, яку вона так хоче". Тут виникає сором у відповідь на знецінення своїх можливостей, і провина у відповідь на те, що я не роблю те, що можу.

Що робить людина, що переживає почуття провини:

Приносить жертву. У роботах З. Фройда це поведінка описується як помилкові дії, застереження тощо Наприклад, можна зламати цінну річ, втратити гроші, нанести собі ушкодження. Ця дія відбувається на несвідомому рівні. На свідомому рівні жертовність може мати вигляд як необов'язкова економія, відмова від своїх бажань на догоду іншої людини, підпорядкування чужим бажанням.

Надмірна активність. Провина може бути своєрідною пружиною, штовхаючи людину до надмірної активності. Наприклад, фантазія про те, що я, можливо, буду поганою матір'ю або батьком, спонукає водити дитину на всі гуртки, що є в радіусі 50 км. Готувати їй особливі страви — припущену голубину печінку на ікрі тріски. Оцінюючи цю поведінку, сторонній спостерігач випробує здивування через недоцільність витрачених сил і засобів.

Уникнення проблемних ситуацій. Неуспішне складання іспиту та можливе переживання провини і сорому з приводу свого неуспіху, може викликати як напади панічних атак за думки про іспит, так і уникати поведінки. Небажання ходити на навчання, складати іспити і т.п. Основна причина уникнення проблемних ситуацій — страх вразливості.

Якщо я нічого не роблю, то і сором мені не страшний. Бездіяльність призводить до реакції зовнішнього середовища. Люди можуть почати говорити про боязкість, нерішучість. Внаслідок цього, людина свідомо чи несвідомо переживає сором. Таким чином, зашморг сорому затягується на шиї у людини.

Занурюється в розумову жуйку. У свідомості людини, переобтяженої емоціями сорому і провини, живе багато голосів, які ведуть постійні діалоги. Якщо ці голоси вивести назовні, ми почуємо обвинувача, внутрішнього критика, ката і дитину. Ці голоси не налаштовані на конструктивне вирішення ситуації. Вони водять вас лабіринтами етики і моралі, добра і зла. Але в цьому діалозі немає конструктивного складника. Мати або батько, які не можуть купити дорогу куртку дитині, чують голос обвинувача — "ти погана мати або батько", а ідея, що досить теплої куртки, не виникає.

Думки про минуле затягують людину. Вона починає копатися в собі, своїх справах, вчинках, взаєминах. Такий процес може забирати на себе всю енергію. Думки часто бігають по колу, придумується багато варіантів, як було б краще вчинити. Ніби людина намагається розплатитися за рахунком, за яким розплатитися не до снаги, І все глибше влазить в створену нею самиою боргову яму.

Що робити з токсичними проявами провини і сорому?

Сором — це втрата самоповаги. Як ми можемо повернути собі повагу? На жаль, людина, занурена в провину і сором, зазнає труднощів у контакті з реальністю. Неуспішна іспит може нести підказку про неправильному виборі майбутньої професії, а не свідчити про обмежені інтелектуальні здібності або старанності у вивченні предмета. Бажано, замінити голос внутрішнього критика на реаліста-ревізора.

Повага — це прийняття своєї цінності. Виберіть людей, які шанобливо до вас ставляться. Уявіть, що ви ця людина і напишіть список якостей, які він в вас цінує.

Випадок з практики: клієнт міряв відносини грошима і відчував сором кожен раз, коли бачив, що у партнера значно більше достаток, "зловив інсайт" і провів переоцінку цінностей. Коли його увага була звернена на те, що він добра людина, і це зовсім не мало, це мало для його партнера набагато більше цінності, ніж кількість зароблених грошей.

Провести деконструкцію ідей. Для прикладу, можемо поговорити про культ зовнішності. У суспільстві споживання зовнішність є місцем поклоніння, шанування, способом обміну. Можна відчувати сором за невідповідність суспільного ідеалу, що зовнішність одна з характеристик людини і далеко не головна. "Зустрічають по одягу, а проводжають по розуму". Як чудово сказала жіночий стендапер Ірина Мягкова: "Не можна Чмир людини за зовнішність, він її не вибирає". Психотерапевт разом з клієнтом вчиться приймати почуття сорому. Говорити про нього, розглядати його в мікроскоп, відкидати чужі ідеї і формувати свій погляд на себе.

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