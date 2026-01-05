Соціальні мережі та інвестиції: чи варто довіряти фінансовим інфлюенсерам / © Credits

За даними The Washington Post, 61% людей до 35 років довіряють фінансовим інфлюенсерам у соцмережах. Тож сьогодні розповімо вам, на що варто звернути увагу, перш ніж слідувати порадам «фініфлюенсерів».

Соціальні мережі стали головним джерелом фінансових порад для мільйонів молодих людей. Деякі поради цінні, наприклад, тримати заощадження на депозиті у банку з високою відсотковою ставкою чи у кредитній спілці. Проте часто рекомендації можуть зашкодити вашому довгостроковому добробуту.

На відміну від професійних фінансових консультантів, фініфлюенсери часто працюють без контролю, а їхні поради не обов’язково відповідають етичним стандартам.

Виявляється, серед тих, хто інвестує менш як два роки, 57% орієнтуються на соцмережі. Це означає, що молодь приймає фінансові рішення та покладається на контент, який може бути необґрунтованим або небезпечним.

Хто насправді дає поради

Багато фініфлюенсерів не мають досвіду та освіти для надання фінансових рекомендацій. На відміну від сертифікованих консультантів, вони не підзвітні та не зобов’язані діяти у ваших інтересах. Тож важливою порадою тут буде перевіряти інформацію через надійні джерела.

Якщо потрібна персональна порада, шукайте професійного фінансового консультанта, який діє як фідуціар і зобов’язаний дбати про ваші інтереси.

Платна реклама

Фініфлюенсери часто заробляють на комісії, афілійованих посиланнях або спонсорських угодах. Вони не завжди відкрито повідомляють про це, тож «поради» можуть бути рекламними матеріалами, вигідними їм, а не вам.

Надмірне спрощення

Інвестиції — складна тема, а короткі відео не можуть охопити всі нюанси. Часто ризики замовчуються, а поради здаються надто простими. Наприклад, купівля житла чи криптовалюти просувається як швидкий шлях до багатства, але реальні труднощі та небезпеки не завжди озвучуються.

Емоційний вплив і хайп

Соцмережі живуть за принципом короткого та захопливого контенту. Інфлюенсери часто створюють вірусні ролики, які маніпулюють емоціями, щоб збільшити перегляди. Це провокує страх упущеної можливості та імпульсивні рішення, особливо у випадку криптовалюти.

Можливе шахрайство

У найгірших випадках деякі інфлюенсери беруть участь у схемах «pump-and-dump» (Схема «накачування та скидання»), штучно підіймають ціну акцій, щоб потім продати власні пакети та отримати прибуток вашим коштом.

Порада: завжди ставтеся до онлайн-поради скептично та перевіряйте її перш ніж діяти.

Довіра до фінансових інфлюенсерів у соцмережах може бути небезпечною, особливо для молодих інвесторів. Перед тим як діяти за порадою YouTube чи TikTok, перевіряйте інформацію, консультуйтеся з професіоналами та уникайте рішень, заснованих на емоціях або хайпі. Інформація — дійсно сила, але перевірена інформація — важливіша.