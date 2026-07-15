Синдром рятівника / © Associated Press

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У дружбі, сімейних стосунках або компанії друзів ми нерідко беремо на себе більше, ніж повинні. Хтось хвилюється, чи всі безпечно дістануться додому після вечірки, хтось автоматично стає організатором, координатором або людиною, яка відповідає за комфорт інших. Видання The Washington Post розповіло, як піклуватися про безпеку близьких, але не контролювати їхнє життя, та чому іноді найкраща допомога починається з чесної розмови.

Турбота про безпеку гостей

Якщо людина перебуває у стані алкогольного чи іншого сп’яніння, вона не повинна сідати за кермо. І хоча остаточна відповідальність завжди залишається за самим водієм, господар вечірки також може створити атмосферу, яка допоможе уникнути небезпечних рішень.

Варто заздалегідь подумати про безпечне повернення гостей додому. Це може бути домовленість про тверезого водія, виклик таксі, можливість залишитися на ніч або інший спосіб безпечної дороги.

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Не менш важливо відповідально ставитися до самого формату застілля. Якщо подають алкоголь, варто пропонувати гостям їжу, не заохочувати надмірне вживання спиртного та пам’ятати, що турбота про безпеку не закінчується на сервіруванні столу.

Втім, жодні правила не замінять особистої відповідальності кожного дорослого.

Роль «рятівника» виснажує

Інколи людина настільки звикає піклуватися про інших, що перестає помічати власні потреби. Постійне відчуття відповідальності, необхідність бути напоготові, контролювати ситуацію чи передбачати можливі проблеми можуть поступово перетворити відпочинок на ще одну роботу.

Памʼятайте, що турбота — це прекрасно, але вона не повинна ставати автоматичною роллю, яку ви виконуєте незалежно від того, чи хтось справді про це просив.

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Озвучуйте свої межі

Часто ми припускаємо, що повинні допомагати, хоча інша людина може навіть не очікувати цього. Саме тому відверта розмова здатна змінити більше, ніж мовчазне виснаження. Варто чесно сказати, що певна відповідальність стала для вас надто важкою та разом обговорити інші варіанти підтримки.

Такий підхід не лише зменшує навантаження, а й дозволяє іншій людині залишатися активним учасником ситуації, а не лише отримувачем допомоги.

Зміна стосунків

Навіть найміцніші дружні компанії з роками змінюються. Те, що колись приносило радість, може вже не відповідати вашим потребам чи можливостям. І це не означає, що дружба закінчилася. Іноді достатньо дозволити собі зробити паузу, пропустити одну зустріч або поїздку, щоб зрозуміти, чого вам насправді хочеться.

Здорові стосунки залишають простір для особистих кордонів, а справжні друзі здатні прийняти зміни без образ.

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Турбота про інших — важлива частина близьких стосунків, але вона не повинна перетворюватися на постійне самопожертвування. Створити безпечні умови для гостей, підтримати друга чи допомогти у складний момент — це прояв людяності. Проте не менш важливо пам’ятати про власний комфорт, чесно говорити про свої можливості та не боятися встановлювати межі. Адже найміцніші стосунки будуються не на виснаженні, а на взаємній повазі, відповідальності та готовності чути одне одного.

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